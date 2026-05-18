Оце дійсно болюча тема, коли читаєш руськомовні чорногорські групи в мордокнизі.
Сидить там іде років 10 кацапьйо, яке не має жодного статусу (бо купити нерухомість і отримати ВНЖ грошей нема, працювати там нема ким, просто в маскві зади свою хату задорого і ЧГ знімають дешевше , на пенсію живуть), і тут їх країна- кандидатка в ЄС , почала щімити (будемо відверті, така політична повістка , росія токсична , а країна хоче в ЄС) «нах звідси, ви ніхто».
І ось, що почалось!!!
«Та ваша чєрногорія ногтями нашєго нє стоіт «, і оте все .. всі відомі проблеми країни …
Проблеми ці є., нема питань. Але вас 10+ років це все влаштовувало , вас неможливо було за вухо вигнати. Але коли за вас взялись , почалось «ой, та нє такая і нужная нам ваша страна , і вообщє..»