RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що буде з енергетикою після
війни: глава Мінекономіки...

Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 09:37

Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки...

Пропонуємо до обговорення:
Проблеми з забезпечення економіки України, яка почне активно зростати після закінчення війни, можуть бути не дуже гострими через те, що відновлення енергетики прискориться.

Дивися повний текст
Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 09:37

Сценарии компенсации падения атомной доли
Оптимистичный: быстрый рост солнечных и ветровых станций + ввод SMR. Доля ВИЭ может достичь 40–45% к 2040, сохраняя баланс с атомом.

Базовый: умеренный рост ВИЭ, без новых атомных блоков. К 2040 ВИЭ займут 30–35%, атом упадёт до 20–25%.

Пессимистичный: слабые инвестиции, задержки проектов. ВИЭ останутся на уровне 20–25%, атом снизится до 15–20%, дефицит компенсируется газом и импортом.

Ключевой вывод
Возобновляемая энергетика способна частично компенсировать падение атомной доли, но без новых атомных блоков или SMR Украина рискует потерять энергетическую устойчивость. ВИЭ дадут гибкость, но их нестабильность требует балансировки через атом или газ.
--
Copilot
Arsen212
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.05.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rztrash1 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з доларом і в чому зберігати заощадження у 2026 році
R2 » Пон 04 тра, 2026 09:32
1 461
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2026 09:32
mperviy
Після війни Україна зіткнеться з дефіцитом робочої сили:...
R2 » Пон 13 кві, 2026 17:10
1 1026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2026 10:03
Примат
Чи продовжать паливний кешбек після 1 травня — відповідь...
R2 » Суб 11 кві, 2026 16:00
2 1205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2026 18:05
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.