Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 21:18

  akurt написав:Я вам вірю.
В Ізраїлі мешкає вже років 30 мій приятель юнацтва.
Розмовляємо по Вайберу. Він українець, але так сталося, через одруження…
Потім з жінкою розлучився. Син Денис відслужив в армії Ізраіля.
Закінчив університет, зараз має свою фірму.


Так это общеизвестно.
В Иерусалиме в районе Меа Шеарим есть несколько разновидностей ультраортодоксов которые отрицают право Израиля на существование потому,что он создан не приходом Машиаха,а светскими евреями сионистами.
Они радуются как и некоторые представители арабских партий Кнессета терактам палестинских арабов,но их никто не трогает и не высылает из страны.
Они даже иврит не учат,говорят на идиш.
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 21:55

  akurt написав:Ну, Сашко говорить, що Ізраїль - він дуже різний.
Не зважаючи на малі розміри. І люди дуже - дуже різні. …


Да,это так. Израиль это новый Вавилон где есть все. Единственное что объединяет большинство в нем собравшихся это сознание того,что без этого государства их рано или поздно опять поведут в газовые камеры.
Но вы как-то забыли высказать свое мнение о исламе в Франции.
Его нет или его влияние преувеличено?
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 22:53

Перший раз чую про «ислам во Франции».
Мене у Франції що реально сильно дивує - так це повна байдужість населення до питань релігії.
Враження, що вони реалізували мрію комуністів СРСР по знищенню релігії: без жартів всі церкви як правило зачинені. Ніхто нема ніде.
У містах можна зустріти людей арабської зовнішності або чорношкірих.
Можна зустріти жінок в арабському одязі.
Ніде не бачив жодної мечеті або синагоги.
Можливо, не там їздив і не туди дивився.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 тра, 2026 03:58, всього редагувалось 1 раз.
7
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 05:00

Это действительно удивительно,т.к. в Париже,Марселе и других городах полно районов где кроме арабов и африканцев уже можно и не встретить француза.
Конечно,в провинции другая ситуация, но недавно побывавшие знакомые в Бари в Италии говорят,что и там все ими забито.
Тогда непонятно почему последнее десятилетие французские евреи покупают жилье в Израиле и селятся целыми колониями в Тель-Авиве,Нетании,Ашдоде. Видимо,из сионистских убеждений,а не из-за страха за собственную жизнь.
Тем более что ещё 40 лет назад когда я учился в Москве в аспирантуре с алжирцем франкоманом он говорил,что Ле Пэн прав и арабы ( он сам был бербер и называл арабов колонизаторами) уничтожат Францию.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 09:01

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Потрібно тримати себе в формі, комради: Спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС Илва Йоханссон призвала лишить украинских мужчин призывного возраста права на убежище в ЕС.

"По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, только пересекают границу - возможно, даже нелегально - сразу получают временную защиту", - сказала Йоханссон.

Таким образом она ответила на вопрос, что будет с защитой украинцев в ЕС после марта 2027 года, когда закончится текущая программа. Однако, по словам Йоханссон, дискуссии на эту тему еще продолжаются и решения пока нет.

То есть Йоханссон дает понять, что один из обсуждаемых вариантов - программу продлить, исключив из нее защиту пригодных к службе мужчин.

Ранее Deutsche Welle сообщала, что ЕС может продлить защиту беженцев из Украины до 2028 года.

А Ви вже перейшли на якийсь PR чи так і сидите на біженстві 4-й рік?

В мене статус: "Службове відрядження".
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 09:44

  akurt написав:
  BIGor написав:А Ви вже перейшли на якийсь PR чи так і сидите на біженстві 4-й рік?

Він у відрядженні - так і написав. Вже 5 років у відрядженні.
Не всі знають: зараз добові за кордон складають 80€ на добу.
Можна жити, коли ти у відрядженні…
Головне вчасно надавати в бухгалтерію рахунки сплати за готель у Відні.
Після отримання грошей сидиш в кавʼярні Cafe Sacher - смакуєш штруделем та пишеш на Фінансовому форумі України про те, які високі ціни в Туреччині.
Чим не життя?

В Schwarzenberg Cafe. Вы бывали в ”Шварценберге”? Настоятельно советую. Если у вас тяжелая, изматывающая работа, если у вас красные глаза и уставшие ноги, если нервы взвинчены - приходите в ”Шварценберг” , закажите чашку кофе и садитесь в уголок. Можно, конечно, сидеть и на свежем воздухе, за маленьким беленьким столиком. Но это не для меня. Я всегда захожу внутрь, поворачиваю вправо и сажусь в углу у огромного окна, закрытого полупрозрачными белыми шторами. Когда в Вене жарко, все сидят, конечно, на свежем воздухе. Там хорошо, но тогда кто-то может наблюдать за мной издалека. Я не люблю, чтобы меня кто-то мог видеть издалека. Поэтому я всегда внутри. Из своего уголка я вижу любого, кто входит в зал. Из-за прозрачной занавески я иногда посматриваю и наружу, на Шварценбергплац. Кажется, что за мной сейчас никто не смотрит. И мне хорошо быть одному в этом уюте. Зеркала. Абстрактные шедевры. Роскошные ковры. Темно-коричневые стены — полированный дуб. Тихая мелодия. Пьянящий аромат кофе: одновременно возбуждающий и успокаивающий.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 12:42

Реально гарне відрядження у Відень.
А то тут на гілці писали, що за кордоном заробітчанство важке.
На практиці: риєшся в російських пабліках та оприлюднюєш твори росіян на
Фінансовому форумі України російською
Скопійовані без помилок тут:
https://loveread.ec/read_book.php?id=23806&p=45
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 тра, 2026 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 12:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:В мене статус: "Службове відрядження".

Віримо, віримо, а настравді походу вже В1 німецька здана, ПМЖ і іпотека :D
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 14:03

  akurt написав:Реально гарне відрядження у Відень.
А то тут на гілці писали, що за кордоном заробітчанство важке.
На практиці: риєшся в російських пабліках та оприлюднюєш твори росіян на
Фінансовому форумі України російською
Скопійовані без помилок тут:
https://loveread.ec/read_book.php?id=23806&p=45

Це з роману великого друга України, видатного письменника та історіка, капітана ГРУ - Віктора Резуна. Наведений фрагмент з його роману Акваріум дуже добре описує атмосферу цієї історичної кав'ярні яку так полюбляють всі відряджені до Відня.
