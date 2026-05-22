Сколько резолюций ЕС направлено против Израиля ,а не против арабов ПА,Газы,Ливана или Ирана? Кто объявляет в международный розыск государственных служащих Израиля и в чью защиту выступают президент Франции, премьеры Испании и Ирландии,чьим университетам объявляют бойкот? А многотысячные демонстрации проводятся разве не с лозунгами " фрипалестайн "? А охрану выставляют не у синагог и ешив? И это отдельные идиоты или политика левой антисемитской Европы?
Может Вы объясните мне, как в НЙ, в котором живет самая большая за пределами Израиля еврейская диаспора, выбрали мерином Мамдани, причем и евреи за него голосовали в большом числе? На фоне атак на синагоги и просто евреев на улицах. Про университеты вообще молчу. На фоне просто безумного количества массовок с арафатками и лозунгами "от лужи до лужи" (лозунг, подразумевающий уничтожение Израиля, я так понимаю, что те кто его произносит имеют ввиду вместе с населением). Как такое могло произойти в НЙ? Если кто-то бы был в НЙ лет с 10 еще назад, из форумчан, не проездом в красненькой машинке где-то по Белту, а пожил хотябы с полгода, то понял-бы мое непонимание.
Причем, абсолютный откровенный антисемитизм мамдани - это далеко не все его "заслуги".
Это началось ещё с конца 60-х годов после студенческих революций 1968г в Франции, движения хиппи в США с Вудстоком по заветам итальянского коммуниста Антонио Грамши который понял,что коммунистическая революция военным путем не получается и не идеи должны проникать в университеты ,СМИ,политику. После войны Судного дня в университеты США и Европы начали ещё вливаться арабские деньги в основном Катара. Светские евреи США в отличие от религиозных всегда голосовали за демократов скатившихся сейчас к коммунистическим и антисемитским позициям как и часть республиканцев с изгнанным Трампом И.Карлсоном. После 07.10.23 по всему миру пошел настоящий девятый вал антисемитизма прикрытый антисионизмом который почему-то некоторые авторы этого форума в упор не видят. Но с 07.10.23 в Израиле закончилась и политика умиротворения соседей спонсируемых Ираном и начался настоящий военный ответ хотя и ограниченный сначала Байденом,а теперь и Трампом. А это уже раздражает так называемую мировую общественность с насквозь прогнившими антисемитскими институтами - от ООН и МУС до Красного Креста,ЮНЕСКО и Эмнести Интернешнл. Наложился ещё традиционный европейский да и американский антисемитизм столетней давности плюс провальная информационная политика Израиля неспособного в отличие от боевых действий дать реальный отпор хотя с точки зрения ресурсов вложенных в антиизраильскую пропаганду это и очень тяжело. Другое дело что кое-где начало доходить,что ислам на евреях не остановится и его цель весь мир через проникновении эмиграции - поэтому стали появляться Робинсон в Британии,Хенсон в Австралии,АДГ в Германии и Барделла в Франции
Сколько резолюций ЕС направлено против Израиля ,а не против арабов ПА,Газы,Ливана или Ирана? А многотысячные демонстрации проводятся разве не с лозунгами " фрипалестайн "? И это отдельные идиоты или политика левой антисемитской Европы?
Ви вгадали, це окремі. Статистику я вам навів. Протести бувають, але не тільки за Палестину. Протестуй не протестуй. Тому так. Вам то воно до чого? Ви спокійно можете їхать та ходить в чому завгодно, ніхто нікого не чіпає. А розповідать що мене у Франції гнобили, приїхавши в Ізраїль, звісно можна.
Я не угадывал, просто смеялся. То,что вы привели без указания ссылки это не статистика,а какое-то русское радио. Вас,конечно,никто не гнобил хотя вы иногда одеваете кипу в мусульманских районах и вы прекрасно осведомлены в отличие от израильского правительства и репатриантов из Франции в Израиль что там происходит и,конечно,вам не известно как больше 10 лет назад расстреляли редакцию Шарли Эбдо за карикатуру на пророка Мухаммеда,как отрезали за это голову учителю или выбросили из окна пожилую еврейку переживших Холокост. Это ,конечно,отдельные эксцессы отдельных неуравновешенных особей,а не общеевропейский тренд и домыслы евреев которым везде мерещится антисемитизм в прекрасном мультикультурном мире европейской демократии