Сколько резолюций ЕС направлено против Израиля ,а не против арабов ПА,Газы,Ливана или Ирана? Кто объявляет в международный розыск государственных служащих Израиля и в чью защиту выступают президент Франции, премьеры Испании и Ирландии,чьим университетам объявляют бойкот? А многотысячные демонстрации проводятся разве не с лозунгами " фрипалестайн "? А охрану выставляют не у синагог и ешив? И это отдельные идиоты или политика левой антисемитской Европы?
rjkz написав: Может Вы объясните мне, как в НЙ, в котором живет самая большая за пределами Израиля еврейская диаспора, выбрали мерином Мамдани, причем и евреи за него голосовали в большом числе? На фоне атак на синагоги и просто евреев на улицах. Про университеты вообще молчу. На фоне просто безумного количества массовок с арафатками и лозунгами "от лужи до лужи" (лозунг, подразумевающий уничтожение Израиля, я так понимаю, что те кто его произносит имеют ввиду вместе с населением). Как такое могло произойти в НЙ? Если кто-то бы был в НЙ лет с 10 еще назад, из форумчан, не проездом в красненькой машинке где-то по Белту, а пожил хотябы с полгода, то понял-бы мое непонимание.
Причем, абсолютный откровенный антисемитизм мамдани - это далеко не все его "заслуги".
Это началось ещё с конца 60-х годов после студенческих революций 1968г в Франции, движения хиппи в США с Вудстоком по заветам итальянского коммуниста Антонио Грамши который понял,что коммунистическая революция военным путем не получается и не идеи должны проникать в университеты ,СМИ,политику. После войны Судного дня в университеты США и Европы начали ещё вливаться арабские деньги в основном Катара. Светские евреи США в отличие от религиозных всегда голосовали за демократов скатившихся сейчас к коммунистическим и антисемитским позициям как и часть республиканцев с изгнанным Трампом И.Карлсоном. После 07.10.23 по всему миру пошел настоящий девятый вал антисемитизма прикрытый антисионизмом который почему-то некоторые авторы этого форума в упор не видят. Но с 07.10.23 в Израиле закончилась и политика умиротворения соседей спонсируемых Ираном и начался настоящий военный ответ хотя и ограниченный сначала Байденом,а теперь и Трампом. А это уже раздражает так называемую мировую общественность с насквозь прогнившими антисемитскими институтами - от ООН и МУС до Красного Креста,ЮНЕСКО и Эмнести Интернешнл. Наложился ещё традиционный европейский да и американский антисемитизм столетней давности плюс провальная информационная политика Израиля неспособного в отличие от боевых действий дать реальный отпор хотя с точки зрения ресурсов вложенных в антиизраильскую пропаганду это и очень тяжело. Другое дело что кое-где начало доходить,что ислам на евреях не остановится и его цель весь мир через проникновении эмиграции - поэтому стали появляться Робинсон в Британии,Хенсон в Австралии,АДГ в Германии и Барделла в Франции
Сколько резолюций ЕС направлено против Израиля ,а не против арабов ПА,Газы,Ливана или Ирана? А многотысячные демонстрации проводятся разве не с лозунгами " фрипалестайн "? И это отдельные идиоты или политика левой антисемитской Европы?
Ви вгадали, це окремі. Статистику я вам навів. Протести бувають, але не тільки за Палестину. Протестуй не протестуй. Тому так. Вам то воно до чого? Ви спокійно можете їхать та ходить в чому завгодно, ніхто нікого не чіпає. А розповідать що мене у Франції гнобили, приїхавши в Ізраїль, звісно можна.
Я не угадывал, просто смеялся. То,что вы привели без указания ссылки это не статистика,а какое-то русское радио. Вас,конечно,никто не гнобил хотя вы иногда одеваете кипу в мусульманских районах и вы прекрасно осведомлены в отличие от израильского правительства и репатриантов из Франции в Израиль что там происходит и,конечно,вам не известно как больше 10 лет назад расстреляли редакцию Шарли Эбдо за карикатуру на пророка Мухаммеда,как отрезали за это голову учителю или выбросили из окна пожилую еврейку переживших Холокост. Это ,конечно,отдельные эксцессы отдельных неуравновешенных особей,а не общеевропейский тренд и домыслы евреев которым везде мерещится антисемитизм в прекрасном мультикультурном мире европейской демократии
Заради обʼєктивності: можливо, і це навіть факт, що в таких містах як Лондон і Париж, кількість арабів, індусів та чорношкірих є значною та дуже значною. Мені французи і наші українці радили не відвідувати Марсель - дуже специфічне місто, від якого віє «романтикою». Я навіть товаришував із вʼєтнамцем, який мешкає в Марселі. Вʼєтнамець! Я перший раз побачив тоді вʼєтнамця. «Люди - как люди, такие же как все…» (Булгаков).
Але в інших частинах Франції фактично немає ні арабів, ні чорношкірих, ні азіатів. Ні, ну я бачу на зупинках дуже рідкісних тут міських автобусів жінок в національному одязі, схожим на арабський чи турецький… але це 1-2 жінки за день. Ні, ну в супермаркеті на касі можна побачити чорношкірого чоловіка - як правило «високий та стрункий». Без «ямки» на бороді… Ні, ну я можу побачити біля спортивного майданчика групу молоді років 17-24, серед якої є і чорношкірий хлопець, але це теж більше як виключення. Один на юрбу в 7 хлопців-спортсменів…
В центрі Тулузи - причому в самому центрі - є вулиця, де є купа кафе типу турецьких чи індійських і біля них можуть стояти чоловіки не знаю якої нації, але не французької, але в цілому нетипово для Франції. Так в Тулузі є ресторани і індійські і навіть японські… Позавчора був в комісійному магазині, там працюють переважно вірмени, дуже приємні люди, говорять і російською, і французькою, а ось головний менеджер мав імʼя щось на кшталт «Хамзи».
Це при тому, що я вже Францію обʼїздив від Ніцци, Ліона, гір на кордоні з Іспанією до Нормандії.
Буквально через 30 хвилин виїжджаємо компанією на берег Біскайськоі затоки - по дорозі будуть зупинки в різних невеликих містах - так спробую для шановного панства порахувати НЕфранцузів.
В цілому вважаю для Франції проблему перебільшеною. Люди живуть тихенько та спокійно, задовольняючись 2 000€ зарплатні на місяць… Пишаюсь своїм сусідом: робить активно напівкапітальний ремонт свого будинка - працює в нього 2-3 людини. Пашуть весь час «як папа Карло». Ніяких мексиканців - всі французи и дуже класні вмілі робітники. Привітні, посміхаються. Сусід - справжній працьовитий фермер і справжній француз.
P.S. Невелика ремарка з приводу того, що в таких містах, як Париж або Марсель багато НЕфранцузів: українці прибувають і прибувають у Францію і прямо всі як один - виключно в Париж. Мене це дивує, я спитав, чого всі - і саме в Париж? Відповіли, що єдине місце, де можна знайти роботу. Ну ось так. Так куди ж тоді арабам рухатися? Звісно, в Париж…
akurt написав:Він у відрядженні - так і написав. Вже 5 років у відрядженні. Не всі знають: зараз добові за кордон складають 80€ на добу. Можна жити, коли ти у відрядженні… Головне вчасно надавати в бухгалтерію рахунки сплати за готель у Відні. Після отримання грошей сидиш в кавʼярні Cafe Sacher - смакуєш штруделем та пишеш на Фінансовому форумі України про те, які високі ціни в Туреччині. Чим не життя?
В Schwarzenberg Cafe. Вы бывали в ”Шварценберге”? Настоятельно советую. Если у вас тяжелая, изматывающая работа, если у вас красные глаза и уставшие ноги, если нервы взвинчены - приходите в ”Шварценберг” , закажите чашку кофе и садитесь в уголок. Можно, конечно, сидеть и на свежем воздухе, за маленьким беленьким столиком. Но это не для меня. Я всегда захожу внутрь, поворачиваю вправо и сажусь в углу у огромного окна, закрытого полупрозрачными белыми шторами. Когда в Вене жарко, все сидят, конечно, на свежем воздухе. Там хорошо, но тогда кто-то может наблюдать за мной издалека. Я не люблю, чтобы меня кто-то мог видеть издалека. Поэтому я всегда внутри. Из своего уголка я вижу любого, кто входит в зал. Из-за прозрачной занавески я иногда посматриваю и наружу, на Шварценбергплац. Кажется, что за мной сейчас никто не смотрит. И мне хорошо быть одному в этом уюте. Зеркала. Абстрактные шедевры. Роскошные ковры. Темно-коричневые стены — полированный дуб. Тихая мелодия. Пьянящий аромат кофе: одновременно возбуждающий и успокаивающий.
Прослезился
Саме такі в мене відчуття коли я проводжу час в кав'ярні Шварценберг. Аби не розкрили, аби не провалитися. Тортури мене не лякають - не маю права підвести людей.
Навіть цікаво стало: матриця. По дорозі до океану заїхали в невеличке місто Nogaro. Одна людина з наших українців має рандеву у лікаря на 10:30 ранку. Чекаємо. Здивований величезною дуже цікавою поліклінікою: всі пацієнти - французи. Але несподівано вийшов з кабінету забрав на прийом французьку пані лікар - справжній чорношкірий велетень. Як в кіно. Ну і що - яка проблема: біла жінка слухняно пішла на прийом до чорношкірого лікаря. No problem!
Підсумовуючи, згадав мамину приказку: «Гіршим є тільки «хатній» крадій!» Я не розумів смислу, то мама так пояснила: «Крадії бувають різні, бувають навіть грабіжники, але більше всього треба боятися того крадія, хто перебуває поруч. Він - найнебезпечніший! Він може завдати більшої шкоди!»
Власне, ми це бачимо і на цьому форумі. Вештаються тут інколи цікаві персонажі…
airmax78 написав:В'єтнам взагалі-то до середини 20 сторічча називався Французський Індокитай.
Дійсно, щось так наче і було. Дякую що нагадали. Щось таке знав наче - але забув. Взагалі різним націям у Франції саме тому не варто дивуватися: Франція володіла і зараз володіє численними «заморськими територіями». «Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе!» (Пушкін).