Додано: Суб 23 тра, 2026 09:35

Ото панове, і не їдьте в США.Більш того: щоби було менше бажаючих жити на іншому боці Земноі кулі, на днях в США прийнято рішення НЕ ВИДАВАТИ Вид на прожиття в США (“Green card”) на території США.Якщо маєш право: виїжджай з країни та чекай біля Посольства. Можливо і отримаєш право жити в приватній оселі, побудованій по «дендрофекальній» або аналогічній «карпатській» (але значно біднішій) технології.Шикарна точна кваліфікована відповідь щодо технологій викладено нашим українцем тут:До речі: практик, а не теоретик, і добре видно технології.Але в цілому спроба змінити «Старий світ» однією людиною дуже позитивна.Чи є альтернатива?Є!Мій приятель черговий раз змінив місце проживання: жив раніше в Еміратах, потім в Туреччині - і ось майже несподівано Таїланд.Написав мені так:«А ще, а ще, у нас там є сємки зі смаком мангового капучіно. Радію як дитина. І кажу "у нас", бо таки зміг здійснити нездійснену мрію 2025 року - придбати власне житло біля океану, у цікавезному мегаполісі, де я буду перебувати більшу частину року. Воно коштувало 44 тисячі доларів (двокімнатна квартира в комплексі з басейном і спортзалом) і вже приносить стабільний пасивний дохід 12% річних (дуже пасивний, бо здав на півтора року).»Не зовсім несподівано: перед тим, як вийти з нерухомості в Аланіі (Туреччина) відвідав друзів в ОАЕ, вивчив ситуацію - ще до «іранської війни». Хмарочос, в якому він мешкав майже 2 місяці, раптом загорівся (!). Пожежа реальна в хмарочосі!Була термінова евакуація всі бігли із залізобетонної клітини як скажені - здається з поверха номер 102 по залізобетонним пожежним сходам. Вирішив шо жити в залізобетонних коробках не варто.У Вʼєтнам як тут радили теж не поїхав: поїхав в Таїланд, але не у розкручений Пхукет. А в іншу частину країни.Ну ось так… такий цікавий досвід…