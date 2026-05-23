Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 12:11

  akurt написав:
Шикарна точна кваліфікована відповідь щодо технологій викладено нашим українцем тут:
https://www.facebook.com/share/r/1Cm79w ... tid=wwXIfr

До речі: практик, а не теоретик, і добре видно технології.


Не зовсім несподівано: перед тим, як вийти з нерухомості в Аланіі (Туреччина) відвідав друзів в ОАЕ, вивчив ситуацію - ще до «іранської війни». Хмарочос, в якому він мешкав майже 2 місяці, раптом загорівся (!). Пожежа реальна в хмарочосі!
Була термінова евакуація всі бігли із залізобетонної клітини як скажені - здається з поверха номер 102 по залізобетонним пожежним сходам. Вирішив шо жити в залізобетонних коробках не


Если бы это было так,то по-настоящему богатые люди в США не жили бы в каменных домах которые предпочтительнее деревянных по многим параметрам.

Что касается пожара в СА,то единственное здание с этажом 102 это Королевские башни в Мекке и туда только ударяла молния без пожаров и она служит отелем для паломников, апартаменты для постоянного проживания в других зданиях комплекса.
А пожар больше 10 лет назад был в 11-этажной гостинице.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 12:29

  shapo написав: Если бы это было так,то по-настоящему богатые люди в США не жили бы в каменных домах которые предпочтительнее деревянных по многим параметрам.

Поверх «102» я вказав умовно, лінуючись переривати гори текстів переписки. Поверх якийсь дуже високий. Дубай. Буде час - пориюсь, якщо це так важливо: 62, 82 або 102

Про деревʼяні будинки може говорити погане тільки той, хто ніколи не жив саме в таких.
Мені повезло: з 2006 по 2013 роки я мав можливість жити в так званих «елінгах» між Сімеізом та Алупкою. З/б будівля в 4 поверхи на місці Приморського гаража. Цікавий досвід. Але цікавіше те. Що власники в цей час будували брусовий будинок з карпатської смереки.
Тому я практично досконально все знаю. І був не тільки на їх будівництві, але й на аналогічних в Масандрі, Форосі, Ласпі та в інших місцях.
Пізніше розкажу досконально. Бо я зараз на пляжі.
Поки що скажу, що проєкти всіх будинків розроблені тури КИІВСКИМ АРХІТЕКТУРНИМ БЮРО.
Київським! А будували бригади з Івано-Франківська…
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 13:40

  akurt написав:
1. Перепутать Саудовскую Аравию с Королевскими башнями с Дубаем с его известным Будж Халифой это как Киев спутать с Москвой хотя и пожар в последней высотке в 2024г.оказался фейком.

2. Что касается деревянных домостроений,то помимо того,что я,конечно ,жил в них,причем достаточно долго в селе Выжница между Ивано-Франковской и Черновицкой областях в такой гостинице которую держал известный мент и матершинник покойный Гена Москаль - мы там с перерывами примерно 3 года т.к.был кризис 2008г на перевале Нимчич строили трехэтажный дом для мало известного украинского олигарха Адамовского как раз из карпатской плиницы с двумя цокольным этажами из кирпичной кладки для гаража и склада с дизелем.
Виды на Черемош были шикарные,но доставка материалов в условиях частых дождей размывающих дорогу была серьезным геморроем.
Строила бригада из Ивано-Франкрвской области из Долины которая до этого построила дома Ющенку и Червоненку.
Ну и такая мелочь что я ещё и инженер- строитель который может оценить огне-,био- и прочую стойкость различных конструкционных материалов помимо экологичности древесины которая быстро исчезает если строить по нормам да и киевские проектанты не всегда означают знак качества.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:13

Ну ви вже занадто придираєтеся до точності інформації щодо приватного життя інших осіб.
Зараз не хочу ритися шукати номер поверху та назву хмарочоса.
Та воно і не має ніякого сенсу: та людина там не живе.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 тра, 2026 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:43

Дендрофекальні технологіі або як ця жахлива пошесть пішла з Карпат до Києва - а потім в український Крим

Написано в кріслі на березі Атлантичного океану після відвідування двох будинків, побудованих за класичною французькою технологією (відома на протязі останніх 50 років) - з червоних керамічних блоків та двох будинків, побудованих з дерева за класичною французькою технологією (відома на протязі орієнтовно 1760 - 1985 років).
Рік 1760 вказав, бо був в гостях у колишньої маркізи - в неї камʼяниця і вона наливала пік побудови «1750». Рік 1985 вказав, бо дивився на реалізований полежить будинка в класичному «гасконсткому стилі»: камяʼниуя ця під черепицею.

Так ось: погляд на будинки на мою думку змінюється не тільки з місцем проживання людини, але і із зміною його соціального статусу.

Коли я був студентом, для мене найкращими нареченими здавалися дівчата, які мешкали в 2-к хрущовках: ну реально здавалося, що побудоване із радіоактивного щебеня житло є раєм на Землі.

Коли я придбав першу в своєму житті власну 1-к квартиру в панельному будинку - вона здавалася мені кращим раєм.
Правда я ту 1-к квартиру поміняв на 2-к в раю із панелей - поверх з з видом на тополь- одинак. Зробили якісний ремонт.
І поміняли двушку на нове обличчя раб: трикімнатна квартира в будинку не з панелей - я не знаю цю технологію але здається весь 8-ти поверховий будинок було побудовано із ФБС.
Ось він рай на Землі: будинок із ФБС) не знаю як точно це називається, але це не панельний будинок. І не цегляний).
Ну реально ніякої дендрофекальноі технологіі.

Правда, були недоліки: абсолютно вся штукатурка з довжелезного коридора «чешки» просто відстала від стіни в завалилася коридор.
А в простінках квартири, зробленої не по дендрофекальним технологіям - пан Shabo підкаже - гіпсові нашарування, а посередині мабуть морські водорості чи солома (кінець 20-го сторіччя) жило приблизно 16 мільйонів тарганів.
Травили надбаних від попередніх щасливих власників тарганів та робили капітальний ремонт.

Повторюю: це НЕ дендрофекальні технологіі.

При першій можливості змінив цю 3-к квартиру на 3-к в іншому районі. Панельний будинок. Поверх 8. З гарним видом на парк та школу. Реально була непогана «ЛЛЛ».
Для когось: мрія всього життя така 3-к квартира.

Пізніше я переселив туди маму, а сам зробив капітальний ремонт батьківського будинка.
Всі знають, що на території України ніколи не використовувалася дендрофекальна технологія, а тільки якісне будіаництво:
- наприклад, будинок з лампачу. Це глина із соломою сформована в будівельний блок. Виклали стіни - в середині штукатурка з глиною, в яку додавали кізяки. Саме вони - кізяки - забезпечували відсутність тріщин в штукатурці. Екологічно чистий матеріал. Ну а якщо ще пофарбувати розчиненою у воді крейдою - то просто люкс! Крейду шукали не шкільну біля дошки, а спеціальну, «липучу».

Ще кращими були не дендрофекальні технологіі, будинок «шлаколитой» - це з екологічно чистий відходів металургійного процесу. Виглядало грубо але дешево.

Не дешево і краще виглядала реально не дендрофекальна технологія: будинок із пропитаних креозотом списаних шпал. Вищій пілотаж! Екологічно чистий перевірений роками лежання під рейками заліниці матеріал.

Мій батько та мама за свої копійки побудували інакше: основні стіни з шлакоблоку, а в середині - додатково - червона цегла на глині. Перестінки з червоної цегли на глині або на «извнстковом растворе».
Саме цікаве виявилося під час реконструкції 2000 року: при спробі зміни водопостачання виявилося, що немає ніякого фундаменту (!). Зовсім!
Як ми зрозуміли, що була просто канава, в яку насипали бій уламки та частки червоної цегли.
Ну зовсім не дендрофекальна технологія, так і стоїть цілим в неушкодженим той будинок.
Правда, чудові зразки НЕ дендрофекальних технологій? Це я - як зовсім не будівельник - сам мацав таке.

(Далі буде. Сидячі на пляжі, мені навіть цікаво робити такий огляд НЕ дендрофекальних тезнологій. Ну правда ж: все якісне - не дендрофекальне?).
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 15:45

Деревʼяний будинок як зразок жахливих дендрофекальних технологій.

Вперше з деревʼяними будинками я близько познайомився в Ужгороді, де - приїхавши зі Львова - відвідав неймовірно чудовий парк, де зібрані ексклюзивні класичні зразки самого гидомирного лендрофекального: хати українців Карпат, Закарпаття та Прикарпаття.
Мене вразило, що збоченці не будували собі будинки із пропитаних креозотом шпал, або з радіоактивних відходів металургійного виробництва:
Реально дендрофекальні люди наймали дендрофекальних фахівців і ті із справжніх дендрофекалій будували будинки, яким було по 100 або більше років.
Збоченці.
ур**.
Нелюди!

Пізніше я побачив дендрофекальний будинок поблизу Форосу мабуть в 2006 році: неймовірно цікавий будинок, який було побудовано для - боюсь і говорити - киян!
Кияни були заражені дендрофекальними технологіями! Жах!
В екологічно чистому місці! В Криму! Жах!
Від киян я такого не очікував! Просто нелюди! Збоченці!

В 2009 році я особисто - нехай і не щоденно - спостерігав за будівництвом дендрофекального будинку в Криму, приїжджаючи з «елінга», розташованого між Сімеізом та Алупкою.

Не все пригадую, але цікавими є дати та деякі дендрофекальні цифри:

1. За основу 2-о поверхового будинка було взято проєкт київських - вже тоді заражених дендрофекальними технологіями спеціалістів (фірму не буду називати).
2. Саме 1 травня 2009 року було залито бетоном фундамент будинка розмірами здається 6*8 метрів, під будинок в 2 поверха. Була опалубка, метал, пішло 24 куб.м бетону (міксер приїжджав).
3. Десь через три тижня почалася укладка брусу. Брус: смерека, брус профільований розмірами по памʼяті 110*160 мм. Між шарами бруса закладалася якась синтетична вата. Брус скріплювався за допомогою вертикальних стрижнів з іншої породи дерева (здається бук).
4. Після закінчення коробки всередині набивалася соснова вертикальна рейка 50*50 з кроком 500 мм. Туди вставляли листи базальтового утеплювача.
Там же були сховані пластикові труби водопостачання та дроти електричні в трубках з пластику та металу.
Зверху - паробарʼєр. Потім набивалася вагонка із смереки.
Вагонку обробляли цікавим розчином - ніколи такого не бачив: розчин справжнього бджолиного воску в гарячому скипидарі. Воняло шалено 3 доби. Потім запах зникав.

5. Досить швидко зовнішні стіни обробляли пропискою для дерева Tikkurila (не впевнений що вірно написав назву). Казали, що ультрафіолет сонця змінює колір необробленої деревини.
Роботи з електрики робили майстри з Херсонськоі області (оброблені дендрофекаліями), сантехніка - майстри із Севастополя (оброблені дендрофекаліями).
Вікна - склопакети - привезені із фабрики в Дніпрі (склопакети під дерево, зроблені да дендрофекальною тезнологвєю).
Дах: бітумна дендрофекальна черепиця.
Кондиціонери: дендрофекальні від LG.
Опалення: тепла підлога - дендрофекальна технологія.
Сауна на першому поверсі і дендрофекальна фінська електрична піч.
Сауна всередині зроблена із дерева під назвою «дендрофекальна липа».
Заведено 3 фази - розподіл за допомогою дендрофекальних дротів від «Одеса кабель».
Двері точно дендрофекальні, але виробника я не памʼятаю. Здається Харків.

Власники дендрофекального будинка, побудованого за дендрофекальними технологіями, заселилися 1 листопада року початку будівництва з нуля.
Тобто дендрофекальний процес продовжувався з 1 травня 2009 року по 1 листопада 2009 року.

Я не знаю, скільки коштував кожен з етапів та робота кожного з майстрів, але точно знаю, що все «під ключ» разом з зовнішнім оздобленням та відмостками обійшлося в 45 000$.

Брус профільований завозили з Івано-Франківська, де його продукував мабуть ШІ із дендндрофекалій.
Бригада основних майстрів в кількості 4 (чотири) особи - з Івано-Франківська.
Харчувалися самі - тобто забудовник не забезпечував харчування.

Оце все стосується дендрофекальних технологій.
Ну що, панове, всі мають такий 2-о поверховий будинок загальною площею орієнтовно 96 кв. м?
Дендрофекальний.
Признаюсь чесно: я такий НЕ маю, але хотів би мати.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 16:46

Я инженер и в моей профессии по другому нельзя хотя последние 4 года ухожу из нее становясь рабочим.
Что касается деревянного домостроения,то оно развито и никогда не прерывалось в Японии,Финляндии ,Германии для жилищного строительства, там и развивались новые конструктивные элементы и формы основанные на современных клеяхи других материалах, а не нагелях и врубках.

Многое при выборе зависит от разных факторов - наличие вблизи площадки строительства местных материалов материалов,сейсмичность площадки,требуемая скорость возведения и перевозки и просто мода как с 90-х в Украине.

Кстати, саманные дома до 7-ми этажей строили издавна в Йемене потому,что там нет дождей.

Описанный мной выше дом на перевале Нимчич обошёлся заказчику всего-навсего в миллион баксов по ценам 15- летней давности.
Но для этого олигарха владеющего собственной недвигой в Испании и Канаде,а в Украине двумя зданиями маркетов Sky Mall из-за которого был скандал с эстонским партнёром на правительственном уровне и Art Mall, а в Севастополе на 5 км ещё и Sea Mall если россияне не конфисковали.

Кроме того,он еще совладелец галереи современного искусства М17 на Антоновича в Киеве и дома в Конче-Заспе площадью 1200 М2 и здания 800 М2 для прислуги и охраны с закрытым теннисным кортом построенного на месте бывшего пионерлагеря где у него висит картина Айвазовского за 5 млн.дол. и ещё много чего по мелочи из скульптур и картин по с Сотби.

Так что можете построить себе тоже деревянный будиночек как у этого хлопца.
Востаннє редагувалось shapo в Суб 23 тра, 2026 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 17:12

Ну ось ми як раз про це і говоримо, а то тут деякі фахівці вже всім мозок проїли «дендрофекальними» думками.
Я навів приклади: будинок зі шпал б/в з креозотом - то не дендрофекальна технологія.
Я сьогодні зробив декілька фото в курортному місті на березі Атлантичного океану - так є рідні будинки - і камʼяниці, в деревʼяні. Різні за зовнішнім виглядом. І всі задоволені.

Просто я за обʼєктивну інформацію, а не за «засирання мозку».
А то виходить очі один наш дописувач закрив та не знав, куди іде жити, та в яких будинках перевадна кількість людей мешкає.
Хочеш жити в камʼяному?
Не питання: купуй так званий «Австрійський люкс» у Львові.
Купи собі житло в Європі. Переважна абсолютна кількість будинків побудована в 16-му сторіччі і все: натуральний камінь. Все ціле і все збережене.
Орієнтир цін про всій Європі: 240 000…340 000€.
Ну, є в продажу і палаци маркізів ціною трохи більше за 1 000 000€.

Десь два місяці тому виставили в продаж двоповерховий (а з іншого боку - 4 поверховий) будинок - власницю діти забрали до себе - за 135 000€.
Потім знизили ціну до 125 000€ - вже не бачу в оголошеннях.
Мабуть і купили.
Камяʼний. Приблизно 1665 року побудови в історичному місті з лалишками фортеці палацу і лію чому соборі 18 го сторіччя.
Ніяких дендрофекальних технологій.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 17:24

Ну,если шпалы с креозотом кому-то доставляют удовольствие вдыхать подобное амбре,тогда будет и дёшево,и огнестойко.
Сейчас применяется глубокая антипиреновая пропитка,но не в Украине т.к.и дорого да и особенно негде также,как и гальванизация строительных металлоконструкций,а не промазывание грунтовкой с несколькими слоями краски для защиты от коррозии
