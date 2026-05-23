#<1 ... 3320332133223323> Додано: Суб 23 тра, 2026 18:45

Фото зроблено сьогодні неподалік від берега Атлантичного океану.

Місто Capbreton.



Обʼєктивно виходить: так саме, як «моряк моряка бачить здалеку», так і дендрофекальний будинок на сході Атлантичного океану бачить такий самий дендрофекальний на західному його березі.

Додано: Суб 23 тра, 2026 19:13 shapo написав: 1. Перепутать Саудовскую Аравию с Королевскими башнями с Дубаем с его известным Будж Халифой это как Киев спутать с Москвой хотя и пожар в последней высотке в 2024г.оказался фейком.

Уточнення для пана Shapo:

1. В моєму тексті ВИЩЕ НЕ БУЛО І НЕМАЄ ЗГАдУВАННЯ ПРО «Саудівську Аравію» чи «СА».

Це ви спутали країни світу. Я писав про Емірати. Так і написано в моєму тексті: можете перевірити.

Не плутайте «Москву» з Еміратами та Саудівською Аравією.

2. Щодо поверху «102». Я не зобовʼязаний вказувати точну приватну інформацію щодо адрес, поверхів, номерів квартир, але наведу цитату від «постраждалого»:

«13 червня у мене другий день народження... деякі люди блоковані там до сих пір, вже майже добу горить, локалізували нарешті... почалось із 60 поверху (я жив на 56), і лише одни поверх горів,але уламки почали падати на середину і розгорілось... слава богу поки що хоч без жертв,але на 26, 50 та ще кількох поверхах є люди...» Уточнення для пана Shapo:1. В моєму тексті ВИЩЕ НЕ БУЛО І НЕМАЄ ЗГАдУВАННЯ ПРО «Саудівську Аравію» чи «СА».Це ви спутали країни світу. Я писав про Емірати. Так і написано в моєму тексті: можете перевірити.Не плутайте «Москву» з Еміратами та Саудівською Аравією.2. Щодо поверху «102». Я не зобовʼязаний вказувати точну приватну інформацію щодо адрес, поверхів, номерів квартир, але наведу цитату від «постраждалого»:«13 червня у мене другий день народження... деякі люди блоковані там до сих пір, вже майже добу горить, локалізували нарешті... почалось із 60 поверху (я жив на 56), і лише одни поверх горів,але уламки почали падати на середину і розгорілось... слава богу поки що хоч без жертв,але на 26, 50 та ще кількох поверхах є люди...» akurt

Додано: Суб 23 тра, 2026 19:26 Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм. won Повідомлень: 313 З нами з: 15.05.24 Подякував: 364 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2026 19:30

Значит,я оклеветал вас с Саудовской Аравией.

И если ваш приятель так подробно описал пожар с указанием даты и этажей,то,м.б.он ещё и напишет как назывался эмират, год пожара и название небоскреба.

Значит,я оклеветал вас с Саудовской Аравией.И если ваш приятель так подробно описал пожар с указанием даты и этажей,то,м.б.он ещё и напишет как назывался эмират, год пожара и название небоскреба.И,главное ,что вы хотели рассказать этим примером,что железобетонные конструкции менее огнестойкие чем деревянные или лучше не жить в высотках, а нужно в каркасных деревянных одно- двухэтажных домах где каждые десять лет нужно разбирать утеплитель стен чтобы вытряхнуть оттуда поселившуюся живность? shapo Повідомлень: 5076 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2026 19:32

А ми тут неодноразово обговорювали Канаду і була докладна інформація про будинки, міста, іпотеку та ціни. З різних регіонів та міст.

Додано: Суб 23 тра, 2026 20:48

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Мінуси:

- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.

- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.

- відсутність ГТ і рейкового транспорту.

- шмаль і наркомани.



Плюси

- швидка легалізація.

- не буде війни

- англійська мова

- мігранстька країна.



Короче узагальнюючи - бідна версія США. BIGor Повідомлень: 10675 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1525 раз. Подякували: 1947 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2026 22:07

Ну не все так однозначно і не з усіма пунктами можна погодитися.

Останній пункт точна правда. Бідна версія США…



Клімат дійсно жахливий: взимку морози до мінус 30 і нижче. Сніг мабуть тільки місяць як зійшов.

Індуси - їх мільйони. Якщо у них є можливість: витісняють інші народи. В них реальне братерство.

Серед всіх моїх знайомих роботу знайшли всі і працюють. Термін пошуку - не менше 3-х місяців.

Але там жорстко: за красиві очі гроші не платять. Тільки конкретно: «Що ти таке вмієш робити, та як якісно, що ми тобі заплатимо?»



Міський транспорт є, але він не так працює як в Україні. Треба звикнути.

На роботу всі добираються. Якщо ні - купують авто, які продаються майже за копійки.



Наркомани є. Тихі та спокійні. Нікому не заважають. Як і БОМЖі.



Швидка легалізація - дивлячись шо мати на увазі. Вид на прожиття отримати дуже важко: квоти, бали та інше…



Канада - це випробування на стійкість та міцність.

Витримав: відпочивай в Домінікані, як робить в ці дні мій приятель, з яким свого часу покоряли гори під Анталією. akurt Повідомлень: 12113 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4349 раз. Подякували: 1570 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 02:53

Администрация Трампа резко ужесточает правила получения грин-карт - большинству иностранцев теперь придется оформлять постоянное резидентство через американские консульства за пределами США, даже если они уже живут и работают в стране.



Но это не точно... Администрация Трампа резко ужесточает правила получения- большинству иностранцев теперь придется оформлять постоянное резидентстводаже если они уже живут и работают в стране.Но это не точно...



Со вчеращнего дня это во всех новостях прошло.

Есть момент, который обусловлен нынешними реалиями.

В том числе прокомментированный иммиграционными адвокатами.

Выехавшие для получения гринкарты обладатели иного статуса на моменте, могут и не получить гринкарту и не быть впущенными обратно.

Тут есть момент, который не всем турЫстам может быть понятен и очевиден ввиду поверхности познаний об иммиграционных реалий в США, дело в том, что есть масса оснований иметь легальное ПРЕБЫВАНИЕ на территории США, но при покидании территории США это легальное пребывание прекращается и попасть обратно невозможно. К числу такого псевдостатуса относится и Ю4Ю. То есть, это все относительно работает на территории США, но фактически...на птичьих правах.

Но кто-то не осознает этого и даже имеет глупость в таком положении покупать авто и недвигу.

Додано: Нед 24 тра, 2026 04:02

Шикарна точна кваліфікована відповідь щодо технологій викладено нашим українцем тут:

https://www.facebook.com/share/r/1Cm79w ... tid=wwXIfr



До речі: практик, а не теоретик, і добре видно технології.





Не зовсім несподівано: перед тим, як вийти з нерухомості в Аланіі (Туреччина) відвідав друзів в ОАЕ, вивчив ситуацію - ще до «іранської війни». Хмарочос, в якому він мешкав майже 2 місяці, раптом загорівся (!). Пожежа реальна в хмарочосі!

Если бы это было так,то по-настоящему богатые люди в США не жили бы в каменных домах которые предпочтительнее деревянных по многим параметрам.



Что касается пожара в СА,то единственное здание с этажом 102 это Королевские башни в Мекке и туда только ударяла молния без пожаров и она служит отелем для паломников, апартаменты для постоянного проживания в других зданиях комплекса.

Весьма показательна ситуация во ФлОриде.

Как известно большинству жителей США, которые именно живут в США, а не проехались где-то на красненькой машинке и решили что все знают, Флорида - это штат с регулярными наводнениями и ураганами, которые регулярно-же уничтожают дендрофекальные строения, по недоразумению называемые домами.

"Мой дом - моя крепость", как гласит изветсная поговорка в данном случае напоминает соломенный домик Ниф-Нифа из известной сказки о некошерных персонажах.

И до поры до времени эти дендрофекальные строения чуть не каждый год сносило природными явлениями, страховые выплачивали конские абсолютно ценники на восстановление, за счет которых местные аборигены радостно хрюкая улучшали каждый раз свои жилищные условия.

Но музыка играла не вечно и страховые начали понимать что они тупо теряют бабло, то есть деньги.

И некоторые страховые ущли с флоридского рынка.

Некоторые поняли не своевременно что происходит и обанкротились.

Но некоторые страховые, самые крупные, выстояли определенное время и ...остались в небольшом числе на флоридском рынке.

И они, если можно так сказать, выиграли.

Они остались без конкурентов.

И взвинтили стоимость страховых полисов в несколько раз.

И теперь за дендрофекальный домик, который еще до ковида вполне мог быть куплен за примерно 100 куе, надо уже платить 1,2-2 куе в месяц только страховки. Это не повсеместно по ФлОриде, а в определенных локациях, которые страховыми определены как флад ор/энд хьюрикейн зоунс.

Но это еще не все. Все таки времена когда такое случилось настали примерно с 5 лет назад. И страховые помимо ценников несколько изменили и свои полисы.

А именно - ужесточили требования, по которым разрушения или повреждение дендрофекальных холобуд стали признаваться страховыми случаями.

В результате, после очередного урагана собственник начал сталкиваться с тем, что страховая уже не хочет за свой счет оплачивать ему обновление его дендрофекальной собственности. И это требует долгих и дорогостоящих судебных тяжб, которые не факт, что будут удовлетворены. Плюс, собственник должен тратить экстра свои деньги, которых вполне возможно у него и нет, ибо в кредит купил красненькую машинку себе и такую-же жене, на адвоката. А адвокаты оплачиваются по ценнику в сотни долларов в час. В свое врмея по интересующему меня вопросу был озвучен ценник в 520 долларов в час, если я соглашусь, то адвокат начнет рассматривать мой кейс. Также были уплачены 300 долларов за 15 минутную первичную консультацию, которой мы и ограничились.

Да, так я отвлекся.

А страховые держат на зарплате огромный штат адвокатов, платя им из тех самых денег, которые им платтят недалекие НИФ-НИФы, надеявшиеся, что за унижтожение ветерком их соломенного домика, страховая потясет мошной.

Теперь нет. Не так все просто.

И вот, реальность изменилась. Теперь ниф-нифы счастливы урвать хоть что-то от страховой, чтобы хоть как-то восстановить свою ночлежку.

Но помимо в целом проблемы добиться выплаты, ситуция сложилась еще и так, что жилье не пригодно для проживания, выплату нужно не только добиться в суде, но и дождаться. Количество страховых сократилось и оставшинеся выстраивают клиентов в очередь. И все это время ниф-нифам надо где-то жить. Поэтому к имеюшемуся финансовому ппцу, в котором они оказались, добавляется необходимость снимать жилье. Когда-то и это покрывалось страховыми. Сейчас...все печально.

И вот, получив уже на протяжении нескольких лет такой печальный опыт, "подавляющее большинство" американских ниф-нифов раз за разом восстанавливают свое дендрофекальное жилье по изначальной технологии, а очень небольшая часть, переименовавшись в наф-нафов (который, как мы помним по этой английской народной сказке хоть и был тоже свиньей еще той, но таки закончил в свое время КИСИ и построил вполне себе инженерное сооружение в расчете на возможные нагрузки, избрав надежное конструктивное решение монолитной кладки) стали строить дома с несущими кирпичными и железобетонными элементами. Некоторые пошли даже на то, что наняв архитекторов (это такие люди, которые проектируют строительные сооружения на основании инженерных знаний, полученных в высших учебных заведениях и порой знают чуть больше, чем дизайнеры, творящие по принципу "я - художник, я так вижу"), которые разработали очень остроумные конструктивные и объемно-планировочные решения , позволяющие не только минимизировать воздействие ветровой нагрузки интенсивности "ураган", но и, как ни удивительно, наводнениям. Я видел на Ютубе, то есть ни я в живую ни мои родственники ни родственники родственников ни даже просто знакомые, дома, скругленной архитектуры в прибрежной зоне (как правило - флад зона), которые ввиду скругленных форм хорошо противостоят ветрам, а вода проходит буквально сквозь них и так-же отступает.

Но таких в процентном соотношении немного. Подавляющее боольшинство продолжает танцевать на дендрофекальных граблях в то время как наф-нафы нанимают за пару тысяч мексов, чтобы убрать нанесенный наводнением мусор на бэкярде и продолжать жить как ранее. Рискну предположить, что наф-нафами становятся не Джоны и Биллы, которые никогда не слышали о монолитно-каркасном и даже крупно-панельном домостроении, а некие Ники, некогда проходившие рядом с корпусами КИСИ и услышавшие из открытого окна отрывок лекции по ЖБК. Додано: Нед 24 тра, 2026 06:17 Прийшло уточнення щодо нового порядку отримання Green Card.

Зміни стосуються тих, хто заіхав за такими класами віз:

- віза В1/В2 (туристична);

- віза F-1 (студентська).

Все логічно: ти заїхав оглядати каньйони або вчитися?

Подивився? Помацав? Формули вивчив? Прекрасно!

Виїжджай і далі починай новий процес за межами США.

Якщо маєш право на нього. akurt

