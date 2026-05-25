BIGor написав:
Я хоч не спеціаліст, але хіба при такому підході не виникає купа проблем з вологістью і точкою роси? Загальноприйнята практика робити утеплення зовні - де воно буде дихати, і точка роси за стінкою.
Если говорить об американской общепринятой практике, можно рассматривать их дома как конструкции из утеплителя, армированного деревом. Т.е. утеплитель и снаружи, и внутри.
Я сам сначала сравнил утепление изнутри с поеданием шубы, но потом подумал, что во Флориде это может быть не слишком критично и даже иметь смысл. Там климат очень жаркий и запредельно влажный. Морозов, способных разорвать переувлажненную конструкцию не бывает. Я не уверен, что постоянно работающий кондиционер не высушит утеплитель лучше, чем забортный воздух. Существенным недостатком остаётся только неиспользование теплоемкости бетона для улучшения микроклимата, но такой традиции в США нет.