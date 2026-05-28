Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 23:28

  airmax78 написав:До речі, лайфхак: розібратись з рахунками за комуналку в закордонні зараз можливо виключно із залученням AI. Інакше взагалі нічого не зрозуміло: за що з тебе гроші беруть, чому так багато, хто в цьому винний, як із цим боротись і чи назріла вже революційна ситуація в суспільстві.

Зазвичай люди, які змогли закінчити школу, здатні розібратися з платіжкою :lol:
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 01:17

  LEXX написав:rjkz
Если посмотреть на требования Экспресс-энтри, то...становится очевидным, что они хотят молодых, здоровых, образованных, с высоким уровнем лангуаге, с деньгами и социально благонадежных. И самое главное, хотя все главное, с востребованной по НОК профессией.
То есть, Канада не взращивала не тратилась, а сходу хочет получить вот такой суперкачественный людской ресурс.
Все это оценивает экспресс энтри.
Но все кто приезжает по федеральным программам, вряд-ли поедут в канадскую глушь в экстремальные условия. Поэтому провинциям позволяется самим иметь свои программы. Вот они и пытаются привлечь людей в меру потребностей. А если совсем беда, то условия смягчают. Но не надолго. Это надо отлавливать. По крайней мере так было когда-то.


Да, это так.
Или не так.
Или было так...

Существует расхожее мнение, что Канада выбирает
1. "суперкачественный людской ресурс"
2. который готов проживать там, где укажут, где морозы и медведи ср*ть боятся...

Но это не дает ответ на вопрос, как при таких жестких условиях в стране оказалось 1,5 миллиона индусов и пакистанцев, проживающих в крупнейших городах страны. Малая часть из них работает на стройках, большинство - маргиналы и проч. нечисть.
2026 год. Новое время...


Индия, Пакистан.
Это страны с огроменным количеством населения, которое живет на безумно низком уровне жизни.
Поэтому готовы на абсолютно все, чтобы выбраться из этой жпы.
Это-ж я написал иммиграционные программы в Канаду.
А еще есть так же как и в США - ПУ, нелегалы, гуманитарные программы.
И еще. Индусы, а я думаю, что и пакистанцы тоже, тянут за собой своих и выживают чужих. Мой знакомый когда-то приехал в Канаду и устроился тракдрайвером. Это была его первая работа. Влез к индусам на фирму.
Сказать что об него ноги вытирали - ничего не сказать. Ему давали самые убитые траки и очень мало платили. Но это была его первая работа и ему отчаянно надо было продержаться какое-то время, чтобы потом он мог устроиться в другое место.
Но сейчас там, насколько я знаю, индусов на каждом шагу.
Говорить что все они такие сякие мне не позволяют мои принципы.
Я могу сказать, что вот этот конкретный человек плохой или хороший.
Нельзя применять к группе людей те или иные характеристики.
Как плохие так и хорошие.
Но есть явления, которые можно характеризовать, используя объективные факторы, которые и поясняют то или иное явление.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 01:21

  airmax78 написав:В Австрії - країні мого відрядження - безпосередньо вартість спожитої електроенергії - в мене минулого року склала 60% рахунку. А ще 40% - фіксовані, які взагалі не залежать від кількості спожитої тобою електроенергії. Думаю ДТЕК поступово перейде на таку саме схему. Бо отримувати фіксовані платежі, що залежать тільки від кількості абонентів і не залежать від кількості поставленої ним електроенергії - це дуже приємно.
До речі, лайфхак: розібратись з рахунками за комуналку в закордонні зараз можливо виключно із залученням AI. Інакше взагалі нічого не зрозуміло: за що з тебе гроші беруть, чому так багато, хто в цьому винний, як із цим боротись і чи назріла вже революційна ситуація в суспільстві.


Одна из причин, по которым я не вернусь в Украину - не хочу платить этой...tвари.
В США не скажу что коммуналка дорогая, если не говорить про мейнтаненс и про праперти такс.
И разбираться нет никакого желания.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 06:47

Кстати Ю4Юшник сказал, что если ему удастся как-то легализоваться свалит из Иллинойса,, скорее всего в Техас Бо налог на недвижку большой.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 07:52

100%. Впевнений - закінчи я австрійську школу і в мене не виникло б жодних проблем з аналізом 3-сторінкового рахунку німецькою мовою. Там всього лише 6 статей що залежать від споживання і 7 фіксованих. Піс оф кейк як кажуть юфорюшники.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:19

  Bolt написав:Кстати Ю4Юшник сказал, что если ему удастся как-то легализоваться свалит из Иллинойса,, скорее всего в Техас Бо налог на недвижку большой.
податок на нерухомість в США в залежності від штату складає від 0,75% до 1,35% від ціни нерухомості.
На практиці:
- середня ціна приватної оселі в США за даними статистики 420 000$. Податок на рік може складати в середньому аж 4 200$ на рік.
- найбільш дороге житло в Каліфорнії. Мій приятель 1,5 роки тому купив в іпотеку будинок неподалік від San Diego за ціною в 1 200 000$.
Податок на рік складає 14 400$.
При його зарплатні на рік в 350 000+$ (таку цифру оголошував мені 4 роки тому - яка зараз, не признається) - працює в Microsoft - суттєво чи ні, вирішувати нам.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:44

В ньоого податок3500$
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:55

Уточнення: це мабуть на рік.

Памʼятаю, як бідкався наш українець, коли показував щойно куплений кимось приватний будинок в курортному місті Sausalito. Податок на рік 52 000$.
Легко можна порахувати ціну того будинка.
Висновок: а не треба купувати дорогі речі.
А купив: не треба скиглити!
