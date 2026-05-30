Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 16:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Пока кто-то путешествует по миру в поисках возможностей пожить на шару и по возможности поделиться с ближним его-же, ближнего, деньгами по принципу незабвенного Остапа Берта Марии Бендер-бея "Деньги будем делить по-честному -Половина моя, половина наша", мне вспомнилась история семьи моего друга, которую я тут периодически выкладывал и в которую отказывалась верить мадам Вишня.
Жила-была семья в городе Киев, выходцы из депрессивного региона Украины.
Но "Киев покорили". Квартирой обзавелись, машинами укомплектовались.
Но детей с малого возраста к чему-то да готовили бОльшему.
Как-бы ни было трудно во врмея экономических кризисов, которые случались регулярно, деньги на курсы английского и немецкого изыскивались.
В результате, еще до большой войны старший ребенок закончил университет в Германии, где на немецком обучение бесплатно для всех. Пошел работать в Германии и даже довольно быстро продвинулся по работе, так как свободно владел 4-мя языками в равной степени. Английским, немецким, русским и украинским. Получил немецкое гражданство. Из украиского выйти не удалось.
В начале войны, фактически с первого курса медунивера приехала его младшая сестра с мамой.
Не удалось пойти по максимуму, но смогла учесть обучение в Украине и уже закончила немецкий, не знаю как правильно называется, типа я так понял медицинский коледж, и пошла работать операционной медсестрой в хирургии берлинского госпиталя. Повторюсь, немецким она, как и ее брат, занималась дополнительно на курсах с детства, в дополнение к школьной программе. Английский тоже свободный.
Мама пытается работать в магазинах, но с такой работой трудно.
Папа пошел добровольцем в ВСУ в марте 2022 и с тех пор на фронте. Контужен, суставы разваливаются, позвоночник рассыпается от стольких лет в бронике, но морально крепок. Папа на несколько лет старше меня, шутит, что война будет длиться или до победы Украины или по достижении им 60 лет.
Если я правильно понимаю, то по окончании войны, мама вернется из Германии в Киев, папа вернется с фронта в Киев. Дети уже возвращаться не будут.
rjkz
