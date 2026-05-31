Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3333333433353336 Додано: Суб 30 тра, 2026 16:02 Re: Еміграція, заробітчанство Пока кто-то путешествует по миру в поисках возможностей пожить на шару и по возможности поделиться с ближним его-же, ближнего, деньгами по принципу незабвенного Остапа Берта Марии Бендер-бея "Деньги будем делить по-честному -Половина моя, половина наша", мне вспомнилась история семьи моего друга, которую я тут периодически выкладывал и в которую отказывалась верить мадам Вишня.

Жила-была семья в городе Киев, выходцы из депрессивного региона Украины.

Но "Киев покорили". Квартирой обзавелись, машинами укомплектовались.

Но детей с малого возраста к чему-то да готовили бОльшему.

Как-бы ни было трудно во врмея экономических кризисов, которые случались регулярно, деньги на курсы английского и немецкого изыскивались.

В результате, еще до большой войны старший ребенок закончил университет в Германии, где на немецком обучение бесплатно для всех. Пошел работать в Германии и даже довольно быстро продвинулся по работе, так как свободно владел 4-мя языками в равной степени. Английским, немецким, русским и украинским. Получил немецкое гражданство. Из украиского выйти не удалось.

В начале войны, фактически с первого курса медунивера приехала его младшая сестра с мамой.

Не удалось пойти по максимуму, но смогла учесть обучение в Украине и уже закончила немецкий, не знаю как правильно называется, типа я так понял медицинский коледж, и пошла работать операционной медсестрой в хирургии берлинского госпиталя. Повторюсь, немецким она, как и ее брат, занималась дополнительно на курсах с детства, в дополнение к школьной программе. Английский тоже свободный.

Мама пытается работать в магазинах, но с такой работой трудно.

Папа пошел добровольцем в ВСУ в марте 2022 и с тех пор на фронте. Контужен, суставы разваливаются, позвоночник рассыпается от стольких лет в бронике, но морально крепок. Папа на несколько лет старше меня, шутит, что война будет длиться или до победы Украины или по достижении им 60 лет.

Если я правильно понимаю, то по окончании войны, мама вернется из Германии в Киев, папа вернется с фронта в Киев. Дети уже возвращаться не будут. rjkz

Повідомлень: 18548 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8921 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 05:45 Re: Еміграція, заробітчанство Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.

Будівельник, все життя по закордонам.

Заробала 165 євро за день.

Це робота на вихідних крім основної.

15 євро за годину. Хомякоид Повідомлень: 2932 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3285 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 08:01 Хомякоид написав: Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.

Будівельник, все життя по закордонам.

Заробала 165 євро за день.

Це робота на вихідних крім основної.

15 євро за годину. Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.Будівельник, все життя по закордонам.Заробала 165 євро за день.Це робота на вихідних крім основної.15 євро за годину.

експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?.. експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?.. Shaman

Повідомлень: 13024 З нами з: 29.09.19 Подякував: 834 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 08:26 Для Європи це хороший заробіток.

Тому що в основному люди живуть досить скромно.

Для порівняння: перебуваючи тиждень тому на узбережжі Атлантичного океану, в готелі випадково поспілкувалися з нашою українкою,

Живе у Франції з 2014 року. Має офіційний статус «Біженець». ВНЖ у Франції не має : має такий статус, який оформлюється на 10 років з правом продовження. Заміжня, двоє дітей. Старшому 14 років.

Працювала в різних місцях, передостаннє місце - завод.

Зараз працює на рецепції готеля. Робота чиста та приємна. Але зарплатня типова для французів: 1500 € на місяць.

Чоловік працює водієм підприємства. Не думаю, що зарплатня вища за 2000€.

Так що 165€ за день роботи - або 15€ година - то гарні в ЄС гроші. akurt

Повідомлень: 12133 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4361 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 08:44 Shaman написав: Хомякоид написав: Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.

Будівельник, все життя по закордонам.

Заробала 165 євро за день.

Це робота на вихідних крім основної.

15 євро за годину. Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.Будівельник, все життя по закордонам.Заробала 165 євро за день.Це робота на вихідних крім основної.15 євро за годину.

експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?.. експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?..



Субота рахується робочим днем і не оплачується додатково.

Наші робітники без знання мови не отримують в масі більше 15 євро за годину. Субота рахується робочим днем і не оплачується додатково.Наші робітники без знання мови не отримують в масі більше 15 євро за годину. Хомякоид Повідомлень: 2932 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3285 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 08:59 akurt написав: Талант висловлювати свої думки в галузі еміграції, заробітчанства та інвестицій дано не всім.

Інколи коротко вагомо - що не допис, то на вагу золота:

anduzenko написав: 10 млн? сверху или снизу? 10 млн? сверху или снизу?

anduzenko написав: Лучше на ютюбе Лучше на ютюбе

anduzenko написав: Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся? Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?



В цьому році будемо святкувати ювілей: 10 років, як пан anduzenko цікавився особисто у мене як купити нову квартиру у Львові по 600$ за кв.м. Я тоді якраз закінчив ремонт в своїй новій квартирі, яку реально було куплено по 600$ за квадрат.

Пройшло 10 років: ну що, пане anduzenko, чим закінчилося ваше бажання? Талант висловлювати свої думки в галузі еміграції, заробітчанства та інвестицій дано не всім.Інколи коротко вагомо - що не допис, то на вагу золота:В цьому році будемо святкувати ювілей: 10 років, як панцікавився особисто у мене як купити нову квартиру у Львові по 600$ за кв.м. Я тоді якраз закінчив ремонт в своїй новій квартирі, яку реально було куплено по 600$ за квадрат.Пройшло 10 років: ну що, пане, чим закінчилося ваше бажання?

Расстреляли меня, внучек (С) Расстреляли меня, внучек (С) anduzenko

Повідомлень: 348 З нами з: 18.10.17 Подякував: 55 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 09:01 Хомякоид написав: Shaman написав: Хомякоид написав: Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.

Будівельник, все життя по закордонам.

Заробала 165 євро за день.

Це робота на вихідних крім основної.

15 євро за годину. Вчора буда в мене людина працювала на заливці пола.Будівельник, все життя по закордонам.Заробала 165 євро за день.Це робота на вихідних крім основної.15 євро за годину.

експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?.. експлуатуєш людей на вихідних за мінімалку?..

Субота рахується робочим днем і не оплачується додатково.

Наші робітники без знання мови не отримують в масі більше 15 євро за годину. Субота рахується робочим днем і не оплачується додатково.Наші робітники без знання мови не отримують в масі більше 15 євро за годину.

й 11 годин - це теж стандарт?



от бачите, як раптом змінюється підхід, коли людина має не отримувати, а платити гроші відразу замість оплатити як має бути 25 євро/год шукає, кого б можна нажухати, користуючись нагодою - краще свого ж.

й 11 годин - це теж стандарт?от бачите, як раптом змінюється підхід, коли людина має не отримувати, а платити грошівідразу замість оплатити як має бути 25 євро/год шукає, кого б можна нажухати, користуючись нагодою - краще свого ж. Shaman

Повідомлень: 13024 З нами з: 29.09.19 Подякував: 834 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3333333433353336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless