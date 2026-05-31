Як ШІ змінює світ

вчора читав статтю, що вже змінюється використання ШІ топ-компаніями (Google, OpenAI), а саме вже використовуються не просто чат-боти, а компанії переходять до "цифрових працівників", тобто це вже відходить від просто інструмента, це вже більш схоже щось на помічника, асистента...все дуже швидко змінюється буквально за декілька місяців
В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.
Здається, Марк Цукерберг знайшов ідеальний спосіб заробити мільярди на людській цікавості. Платний режим невидимки в Instagram Plus для перегляду сторіз це ж просто мрія для всіх професійних сталкерів та колишніх
Владислав Рашкован - заступник виконавчого директора МВФ
Світ зараз у ставленні до штучного інтелекту умовно поділився на три групи.
1. AI boomers - вважають, що з розвитком AI усе буде добре: продуктивність зросте, економіка отримає нове джерело зростання, компанії стануть супер ефективнішими, і суспільство отримає свою частку цього щастя.
2. AI doomers кажуть, що ризики недооцінені, і ми побачимо удар по більшості професій і велике безробіття, особливо у молоді та людей похилого віку. А може навіть екзистенційні сценарії, у яких людство може втратити контроль над технологією.
3. Accelerationists десь посередині і кажуть, треба рухатися швидше, навіть розуміючи ризики, бо технологію все одно не зупинити, а з ризиками людство якось впорається, як уже не раз було в історії.
І от цікаво, що під час майбутніх IPO інтереси всіх трьох груп раптом збігаються, так як інвестори готові купувати всі три історії:
- OpenAI і Сем Альтман кажуть, що дадуть людству в кишеню новий інструмент необмеженого розвитку та зростання і обіцяє багато майбутніх прибутків. - Даріо Амодей б’є на сполох, що AI може замінити величезну частину роботи в багатьох професіях, тому купуйте саме акції Anthropic, бо ми краще розуміємо і можливості, і небезпеки цієї технології саме на рівні підприємств, де створюється додаткова вартість. - Маск взагалі каже, що він і його молода команда летять на Марс. А тим, хто залишається на Землі, SpaceX дасть супутниковий інтернет Starlink, AI, дата-центри в космосі і ще багато всього, що поки звучить як наукова фантастика, але в документах на IPO вже виглядає як інвестиційна пропозиція на трильйони доларів.
Тобто ринок зараз готовий купувати одночасно оптимізм, страх і втечу від реальності. Можливо, це і є найкращий опис нинішнього AI-буму (або бульбашки).
Ірина_ написав:Владислав Рашкован - заступник виконавчого директора МВФ
Интересно, какой процент людей дочитал этот текст до последней фразы в скобках? 😁
Був бум доткомів, але сайти нікуди не пропали після кризи. Аналогічно буде бадабум ШІ, але агенти з нами і нікуди вони не дінуться. Єдине що реально нас втримає тимчасово від щасливого соціалістичного майбутнього, де працюють роботи, а не люди - це дефіцит чіпів, пам'яті, електроенергії...