#<1 ... 3336333733383339 Додано: Нед 31 тра, 2026 23:14 Water написав: Це ви про що?

Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого. Це ви про що?Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.



У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.

Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.

У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.И это я написал только о самых тяжёлых мокрых процессах ,а если говорить о инженерии,там ещё сложнее - помимо чтения чертежей идут частые согласования с смежниками. shapo Повідомлень: 5104 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 880 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 00:01



ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. Вы вообще не поняли, что я написал что-ли? Какие-такие "существенные суммы" если речь о том, чтобы просто расплачиваться кредитной картой вместо кэша? Максимальная сумма, которую таким образом можно "высвободить" для размещения на депо равна кредитному лимиту, но в реальности ограничена типичными расходами в грейс-периоде, потому что держать деньги на депо, и платить при этом проценты по кредитке как-то не выгодно ни разу, я уверен. Поэтому существенных сумм там никак не получится, если вы, конечно, не миллиардер, и ваши месячные расходы по кредитке не сопоставимы с бюджетом небольшого посёлка. Держать на депо и в стоках вы можете, конечно, любые суммы, но вы будете (или не будете) это делать совершенно независимо от того, расплачиваетесь вы наличными или кредитной картой.

А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.

Естественно, всё надо делать с умом, и не вызывая подозрений. Вы вообще не поняли, что я написал что-ли? Какие-такие "существенные суммы" если речь о том, чтобы просто расплачиваться кредитной картой вместо кэша? Максимальная сумма, которую таким образом можно "высвободить" для размещения на депо равна кредитному лимиту, но в реальности ограничена типичными расходами в грейс-периоде, потому что держать деньги на депо, и платить при этом проценты по кредитке как-то не выгодно ни разу, я уверен. Поэтому существенных сумм там никак не получится, если вы, конечно, не миллиардер, и ваши месячные расходы по кредитке не сопоставимы с бюджетом небольшого посёлка. Держать на депо и в стоках вы можете, конечно, любые суммы, но вы будете (или не будете) это делать совершенно независимо от того, расплачиваетесь вы наличными или кредитной картой.А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.Естественно, всё надо делать с умом, и не вызывая подозрений.



А, Вы только про кредитку.

Ну, ок, давайте просчитаем ситуацию.

Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).

И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.

И их надо потратить.

Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.

Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.

То есть, речь только о текущих расходах.

Что-же это за расходы, которые можно оплатить наличными?

Самая большая статья - рент и комуналь. Можно их оплатить наличными?

НЕт, это не хозяин киевской хрущевки, который раз в месяц приходит за оплатой.

У меня сдает компания через менеджмент - оплата со счета в банке.

Интернет - с кредитки.

Телефон - то-же.

Учеба ребенка в школе - туда-же.

Проезд в транспорте - карта.

Покупки онлайн - с кредитки.

Такси - с приложения, к которому привязана кредитка.

ОСтается только покупки оффлайн, в основном продукты питания, это где-то 1,5куе в месяц и иногда одежда, которую надо мерять. Это очень мало, даже не сотня в месяц в среднем.

Причем, продукты мы тоже иногда заказываем с доставкой, а это только карта.

Иногда рестораны и кафе, но как праввило, но такое повышенный кэшбек, поэтому выгодней картой.

Остаются продукты офлайн.

100 куе/1,5 получается примерно 5,5 лет.

При этом, те-же самые продукты в общей структуре CPI подвергаются едва ли не самому большому уровню инфляции. Даже более 10% в год.

rjkz

Повідомлень: 18559 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8923 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2026 00:14

Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого. Це ви про що?Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.



У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.

Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.

Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.

У вас представление о стройке в каком-то забытом селе где бетон или кирпич носят на носилках,а траншею копают лопатой.Никто в Киеве давно не подаёт поддоны с кирпичем или раствор с бетоном вручную - для этого используют наружные подъемники,рохли,бетоно- и растворонасосы,мини экскаваторы.Мой коллега даже в Польше не смог работать бригадиром хотя разговаривал сносно ,но писать заявки на материалы нужно на польском что не смог сделать.И это я написал только о самых тяжёлых мокрых процессах ,а если говорить о инженерии,там ещё сложнее - помимо чтения чертежей идут частые согласования с смежниками.



У меня был случай, когда компания-контрактор выполняла работы и я их супервайзил. Объемы работ, утвержденные вначале постоянно дополнялись по ходу дела. И вот, в какой-то момент на встрече на объекте, я сказал, что вот это конкретно в этом конкретном месте делать не надо. И уехал с объекта.

Собственник небольшой фирмы, пакистанец по происхождению, закончивший каледж в НЙ, что-то или не так понял или не так запомнил.

В общем, на следующий день они это сделали. Да, все работяги были в чалмах - индусы или пакистанцы - хз, но никто кроме это парня вообще на Инглише не говорил (хотя Инглиш - второй государственный в Индии). Рабочих было 11 человек и один чувак, тоже пакистанец (отец хозяина), который знал Хай, Гуд, Окей и еще с десяток слов.

В результате, возник конфликт и пакистанец стал настаивать, что вина моя и это из-за моего уровня Инглиша. Хотя там было предельно понятно, что я сказал НЕ делать.

У меня был случай, когда компания-контрактор выполняла работы и я их супервайзил. Объемы работ, утвержденные вначале постоянно дополнялись по ходу дела. И вот, в какой-то момент на встрече на объекте, я сказал, что вот это конкретно в этом конкретном месте делать не надо. И уехал с объекта.Собственник небольшой фирмы, пакистанец по происхождению, закончивший каледж в НЙ, что-то или не так понял или не так запомнил.В общем, на следующий день они это сделали. Да, все работяги были в чалмах - индусы или пакистанцы - хз, но никто кроме это парня вообще на Инглише не говорил (хотя Инглиш - второй государственный в Индии). Рабочих было 11 человек и один чувак, тоже пакистанец (отец хозяина), который знал Хай, Гуд, Окей и еще с десяток слов.В результате, возник конфликт и пакистанец стал настаивать, что вина моя и это из-за моего уровня Инглиша. Хотя там было предельно понятно, что я сказал НЕ делать.В результате, мой работодатель "махнул рукой" на те 700 долларов, которые стоил этот пройоп. Но в доле контракта, который составлял на тот момент 35 куе, это чувствовалось, потому как мой работодатель рубился долго из-за цены и много перебрал контракторов, выбрав по принципу - самая низкая цена. В общем, "осадок остался". rjkz

Повідомлень: 18559 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8923 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата

