Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 06:08
rjkz написав: shapo написав: won написав:
Крім того - не знаю, чи в Америках є таке, як поповнення карти в терміналах; .
Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует.
В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.
Ответили что-то в духе.
"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "
Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.
Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.
rjkz написав: won написав:
ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.
Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...
А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.
не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.
И я не вижу в этом ничего плохого.
На якого дідька так жити???
Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...
rjkz написав: won написав:
Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них.
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.
rjkz написав:
И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.
І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.
Різні країни, а рівень диктатури - однаковий.
Додано: Вів 02 чер, 2026 07:54
won написав: Сибарит написав: won написав:
А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.
По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...
Ні. Для тих, хто хоче жити нормально. Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
неофіти намагаються виглядати святіше папи
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 02 чер, 2026 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2026 07:59
Кину невеличке відео з телемарафону по тематиці (якщо хтось має вільні 4 год 50 хв):
Додано: Вів 02 чер, 2026 08:18
rjkz написав:
Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).
И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.
И их надо потратить.
Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.
Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.
А договор о продаже квартиры не является обоснованием? В Испании без проблем показываешь договор продажи и вносишь. Знакомые недавно продали квартиру в Киеве и внесли что-то около 150к на покупку недвиги тут.
Думаю в Америке оно должно так же работать.
Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного. Но то такое, те кто покупал в последние 10 лет, врядли сильно заработали с учетом падения цен из-за войны.
Додано: Вів 02 чер, 2026 08:59
В Польщі, якщо продав нерухомість (не скажу, чи стосується нерухомості поза межами податкового резидентсва) і купив іншу, то податок хіба із різниці, якщо купив дешевше чим продав.
Додано: Вів 02 чер, 2026 09:41
flyman написав:
В Польщі, якщо продав нерухомість (не скажу, чи стосується нерухомості поза межами податкового резидентсва) і купив іншу, то податок хіба із різниці, якщо купив дешевше чим продав.
Ну да, у нас так же:
берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного.
А если продал в 0 то к тебе вообще вопросов нет. Деньги чистые, ничего с них платить не надо, используй как хочешь.
Так что проблема какая-то странная. Единственный затык что может быть, если это квартира бабушки, полученная 40 лет назад, и естественно никаких доков на покупку нет. Тут поидее уже придется платить со всей суммы. Но я так понимаю у Николая все квартиры купленные под аренду в последние 10-15 лет, тоесть доки должны быть.
П.С. А, ну и ввоз денег. Не знаю как в Америке, у нас можно ввозить кеш без проблем, просто задекларируй его при въезде, ну и опять же желательно иметь сразу с собой переведенный на испанский договор продажи квартиры чтобы не было проблем.
Потом его же показываешь в банке, ложишь деньги на счет, юзаешь их, а в апреле след года, когда подаешь годовую декларацию, прикрепляешь все доки, платишь налоги и спишь спокойно. Тоесть нет такого чтобы налоговая прям сразу через 3 минуты после пополнения счета к тебе прибежала и начала выяснять где деньги взял.
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:13
slonomag, Іспанія, Португалія - кайф😎👍 Адекватно.
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:46
Они с этих 150тонн что в казну Испании то отдали?
Додано: Вів 02 чер, 2026 11:29
Они с этих 150тонн что в казну Испании то отдали?
Ну да. Они ведь уже налоговые резиденты тут. В Испании налоги начисляются на мировой доход, неважно где ты купил/продал недвигу.
Но конкретно у них там мелочь была, типа купили за 130к (в эквиваленте), продали за 150к = 20к. Минус то что потратили при покупке/продаже в Украине на всякие оформления и тд (это тоже все вычитается если есть доки) - там что-то около 3к налогов вышло по итогу.
Хуже тем кто покупали под ремонт, или вообще дом (голые стены) и делали кап ремонт. Так как в Украине не принято нанимать компании для ремонта, чтобы все траты на работу и материалы шли в расходы, то получается дурацкая ситуация типа:
Купил за 50к.
Вложил в ремонт 80к (без доказательств).
Продал за 150к.
Чистая прибыль 20к, но если ты не можешь доказать траты на ремонт, то для налоговой ты заработал 100к, тоесть все те 20к сразу и отдашь (20% от 100к разницы).
Так что в Испании если ты покупаешь объект под ремонт, то принято все чеки собирать и хранить, чтобы в случае продажи ты мог показать что Х денег было потрачено на ремонт и реальная прибыль такая-то, а не тупо разница между ценой покупки и продажи.
Додано: Вів 02 чер, 2026 11:37
