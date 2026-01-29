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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18100181011810218103
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:44

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.

Може бракує людей, щоб запускати?

Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?
а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. :wink: потом
Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:56

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?

Приходь, дізнаєшся.
Я от їздив на позицію пілотом.
При чому:
а) це не входить до моїх посадових обовязків
б) не можу нормально ходити

Дуже "приваблива" пропозиція, особливо на фоні зарплат військових в 20к, особливо для людей, яким в місяць по кредиту потрібно повертати в рази більше (сплата кредиту - також обов'язок, який ніхто не відміняв бо стан війни не введений). А в поєднанні з інформацією про недостатність 30к мобілізованих на місяць - взагалі виглядає як запрошення у..........
  Banderlog написав:
  Schmit написав:Чи така ж математика, як з фламінгами?
а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. :wink: потом
Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.

Та як тікають, куди, якщо кількість СЗЧ – 200 тисяч і не зростає?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:50

  Schmit написав:

Як можна так не поважати свого профільного міністра?

А за шо його поважати? Я ніяких позитивних змін не побачив. Ні по грошам ні по срокам ні по поповненню.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:21

эээ, а шо случилось то???

Россияне массово забирают деньги из банков. В мае 2026 года объем наличных в обращении вырос на 381 миллиард рублей — это рекорд за последние 30 лет.


https://prm.ua/ru/v-rossyy-zafyksyroval ... 0-let-smy/

(через впн)
https://alfabank.ru/alfa-investor/posts ... 0569e1fd0/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:29

  Xenon написав:эээ, а шо случилось то???

Россияне массово забирают деньги из банков. В мае 2026 года объем наличных в обращении вырос на 381 миллиард рублей — это рекорд за последние 30 лет.
https://prm.ua/ru/v-rossyy-zafyksyroval ... 0-let-smy/
(через впн)
https://alfabank.ru/alfa-investor/posts ... 0569e1fd0/

Нічого особливого. Всього лиш інтернет відключають.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:40

  Xenon написав:эээ, а шо случилось то???

Россияне массово забирают деньги из банков. В мае 2026 года объем наличных в обращении вырос на [b]381 миллиард рублей — это рекорд за последние 30 лет.[/b]


https://prm.ua/ru/v-rossyy-zafyksyroval ... 0-let-smy/

(через впн)
https://alfabank.ru/alfa-investor/posts ... 0569e1fd0/


"Росіяни увійшли в 2026 рік із рекордними 67 трлн рублів на банківських рахунках – на 16% або 9,5 трлн рублів більше, ніж роком раніше, як свідчать дані Центрального банку РФ. Середній вклад по країні становить 419 тис. рублів, у Москві – 1,8 млн рублів. Цифри виглядають вражаюче. Реальність – значно похмуріше", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в СЗРУ, ці накопичення – не ознака добробуту, а симптом економіки, що загниває. Гроші осіли на рахунках завдяки депозитним ставкам до 25% річних, штучному зміцненню рубля на 45% та обвалу споживчих настроїв: люди просто бояться витрачати, бо не вірять у завтра.

Ще 17 трлн рублів населення тримає готівкою – показовий факт для країни, де офіційно все "стабільно".

Разом – 84 трлн рублів, або два річні федеральні бюджети РФ.


Росіяни виводять рекордні обсяги готівки через паніку, страх заморожування вкладів та загальну недовіру до банків. Лише за травень з банківської системи РФ винесли близько 381,2 млрд рублів. У пікові періоди (наприклад, у січні) цей показник сягав 1,1 трлн рублів на місяць.


якщо навіть по 1,1трнл кожного місяця, то це 13трлн за рік, тобто ще 5-6 років будуть виносити, але хто їм дозволить

щоб завалити банківську систему треба 3 місяця по 3-4 трлна і буде бан на зняття готівки, бо верстат не встигає друкувати, Сибір давно вжи без дерев стоїть

РФ виробляє близько 890–900 тисяч тонн паперу та картону на місяць. Загальний річний обсяг становить приблизно 10,7 млн тонн, що забезпечує Росії 14-те місце у світовому списку країн-виробників паперу та картону.


У Росії обсяг готівки в обігу (грошовий агрегат M0) збільшується в середньому на 300--600 млрд рублів щомісяця. Наприклад, навесні 2026 року приріст становив 607 млрд рублів у квітні та 381 млрд рублів у травні. Цей приріст відображає обсяг нових надрукованих грошей, що потрапляють в економіку, і є рекордним за всю історію ведення статистики.Загальний обсяг готівкових грошей на руках у населення та в касах банків (емітованих Центробанком РФ) на середину 2026 року перевищив позначку у 19,7 трлн рублів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 14:23

  prodigy написав:
Росіяни виводять рекордні обсяги готівки через паніку, страх заморожування вкладів та загальну недовіру до банків. Лише за травень з банківської системи РФ винесли близько 381,2 млрд рублів. У пікові періоди (наприклад, у січні) цей показник сягав 1,1 трлн рублів на місяць.


У Росії обсяг готівки в обігу (грошовий агрегат M0) збільшується в середньому на 300--600 млрд рублів щомісяця. Навесні 2026 року приріст становив 607 млрд рублів у квітні та 381 млрд рублів у травні. Цей приріст відображає обсяг нових надрукованих грошей, що потрапляють в економіку, і є рекордним за всю історію ведення статистики.

Тобто друкують десь у тому ж обсязі, в якому виносять з банків. Офіс простих рішень (с) :D
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 14:32

fler Urals нафта сьогодні 67дол/барель, а 7 квітня 124 дол/барель

відчуйте різницю, як кажуть в Одесі
prodigy
 
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