Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3377337833793380> Додано: Сер 17 чер, 2026 07:04 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Родина наших українців прямо з"їхала - на мій розсуд - з глузду.

В родині авто:

- MINI, куплене в кредит років 8-9 тому (кредит на 7 років. вже виплатили);

- Tesla Y, куплене в кредит перед Новим роком.

Всі в максимальній комплектації.

Примітка: цікаво, що Тесла Y - якщо брати НЕ в максимальній комплектації - дають в БЕЗВІДСОТКОВИЙ (!!!) кредит.

Та й якщо брати під 4% річних, то авто в день обходиться майже за ціною автобусного квитка.



Після того, як поіздили на Тесла Y, вирішили MINI продати та купити....

Тримайтеся за щось міцне...



Купити TESLA Cybertruck.

Я це почув, так в мене аж щелепа відпала: я такий апарат особисто мацав, так це не авто - це просто танк!

Ну що ж... вірно що автівки треба періодично міняти...

А то MINI якось вже затрималося...

На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.

Треба виглядати перед студентами достойно... Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 09:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12170 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4403 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:07 airmax78 написав: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:



Любіть ви Францію, всім серцем любіть,

і в радості світлій, і в час непогоди,

любіть її Луару, де замки стоять,

її виноградники, гори і води.



Любіть її в шумі паризьких алей,

у сяйві ранковім над Сеною-рікою,

у музиці площ і старих кам’яниць,

у вежі, що стала її висотою.



Любіть її мову - мелодію слів,

її мудрих митців, її книги й картини,

де голос століть крізь полотна звучить,

і воля живе у серцях людини.



Любіть її поле, Провансу тепло,

де лаванда хвилями сонце стрічає,

Нормандії берег, де вітер морський

історії давні землі промовляє.



Не тільки у славі любіть цей народ,

не тільки в піснях перемог і парадів,

любіть його біль, його шлях крізь віки,

і пам’ять усіх його втрат і поразок.



Бо Франція - більше, ніж замки й вино,

не тільки Париж і бульвари вечірні,

це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,

і люди, що їй залишаються вірні.



Любіть ви Францію у кожну мить,

коли світло й коли хмари над нею, -

нехай її серце крізь віки горить

красою, відвагою і надією. У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писавЛюбіть ви Францію, всім серцем любіть,і в радості світлій, і в час непогоди,любіть її Луару, де замки стоять,її виноградники, гори і води.Любіть її в шумі паризьких алей,у сяйві ранковім над Сеною-рікою,у музиці площ і старих кам’яниць,у вежі, що стала її висотою.Любіть її мову - мелодію слів,її мудрих митців, її книги й картини,де голос століть крізь полотна звучить,і воля живе у серцях людини.Любіть її поле, Провансу тепло,де лаванда хвилями сонце стрічає,Нормандії берег, де вітер морськийісторії давні землі промовляє.Не тільки у славі любіть цей народ,не тільки в піснях перемог і парадів,любіть його біль, його шлях крізь віки,і пам’ять усіх його втрат і поразок.Бо Франція - більше, ніж замки й вино,не тільки Париж і бульвари вечірні,це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,і люди, що їй залишаються вірні.Любіть ви Францію у кожну мить,коли світло й коли хмари над нею, -нехай її серце крізь віки горитькрасою, відвагою і надією.

Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.

Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.

Красно дякую. Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.Красно дякую. Water Повідомлень: 4336 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:11 akurt написав: Треба виглядати перед студентами достойно... Треба виглядати перед студентами достойно...

Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги. Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги. Water Повідомлень: 4336 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:18



Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках. А й звичайні люди...

Ось, наприклад:

https://vt.tiktok.com/ZSxoGEDC2/ Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках. А й звичайні люди...Ось, наприклад: Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 08:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12170 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4403 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:21 akurt написав: Бетон написав: Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии

Прикольний жарт. Сподобалося. Прикольний жарт. Сподобалося.

Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 чер, 2026 08:24, всього редагувалось 1 раз. Бетон

Повідомлень: 6283 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 621 раз. Профіль 6 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:41 Бетон написав: akurt написав: Бетон написав: Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии

Прикольний жарт. Сподобалося. Прикольний жарт. Сподобалося.



Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.



Дані Єврокомісії НЕ підтверджують наведені вище пікторграми:



Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/inter ... using-2025



Крім того, ось що надає Штучний інтелект:

"The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region. In Europe, only top-performing countries like Ireland, Poland, and Switzerland typically complete more than 5 new dwellings per 1,000 residents annually, while major economies like Germany, the UK, and Spain complete roughly 2 or fewer.

І далі - все протилежне тій табличці:

The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers (Europe): Switzerland and Ireland frequently top the charts, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like the UK, Germany, and Spain typically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs. Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.Дані Єврокомісіїнаведені вище пікторграми:Джерело:Крім того, ось що надає Штучний інтелект:"The number of housing units built per 1,000 inhabitants varies significantly by region.І далі - все протилежне тій табличці:The rate of new construction per 1,000 people differs based on economic factors, population growth, and housing policies:Top Performers ():, completing over 5 to 11 new housing units per 1,000 people depending on the year. Major Economies: Countries like thetypically construct between 1.6 to 2.5 units per 1,000 inhabitants due to regulatory constraints and higher building costs. Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 09:16, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 12170 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4403 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:46 akurt написав: Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.



Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках. Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках.

1. До чого тут Україна?

Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla CubertrUck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.

Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне? 1. До чого тут Україна?Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla Cubertrck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне? Water Повідомлень: 4336 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:52

Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertruck.

Ніхто не приховував назву університету - я сказав, що Я ОСОБИСТО НЕ ПИТАВ ПРО НАЗВУ. Відчуйте різницю.

Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.

Water написав: 1. До чого тут Україна?

1. До чого тут Україна?

Україна там до того, що в одній з найбіднішіх країн світу і не таке можна зустріти на вулицях. Я навів відео на тему згаданого в моєму дописі авто - чисто для порівняння та об"єктивності.

Я ж думав, що ви в Україні були, бо в США не були, але знаєте все краще...



До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.

Ви - друга. НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertruck.Ніхто не приховував назву університету - я сказав, що Я ОСОБИСТО НЕ ПИТАВ ПРО НАЗВУ. Відчуйте різницю.Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.Україна там до того, що в одній з найбіднішіх країн світу і не таке можна зустріти на вулицях. Я навів відео на тему згаданого в моєму дописі авто - чисто для порівняння та об"єктивності.Я ж думав, що ви в Україні були, бо в США не були, але знаєте все краще...До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.Ви - друга. Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 09:32, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12170 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4403 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 08:59 akurt написав: Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.

На практиці я за 2 роки об"їздив практично всю Францію вздовж та поперек за кермом свого авто - то можу нарахувати на пальцях новобудови. Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.На практиці я за 2 роки об"їздив практично всю Францію вздовж та поперек за кермом свого авто - то можу нарахувати на пальцях новобудови.

Вельмишановний пате akurt, з автобану не завжди видно що там і де будують за лісосмугою. Будинки дійсно не дуже високі, крім великих міст, але малих будують дохалєри. Це перше.

Друге, ви прекрасно знаєте, що я був саме в Анталії у кінці квітня цього року.

Будують що там, біля Сараю, у вашому улюбленому районі, якійсь новий отель. Причому будують з гівна та палок. Купу якихось чєловєчніков подалі від моря, як наприклад ваше житло, десь у районі базарЮ раз на тиждень під назвою Liman.

Хлочете контрасту? Та поверніть з набережної метрів 50, ви здивуєтесь де живуть люди, хочете точних локацій, я можу ткнуть на гугл мапі. Також у самісінькому центрі, за цим, як його, бісовим, Mall of Antalya, подивіться що там робиться, там розвалена половина будинків, в іншій хтось живе без вікон і дверей.

Тому ви можете стопіццот раз вихвалять цей рай на землі, хто хоче там щось придбать, їде особисто в липні-серпні, дивиться шовонотаке, якщо зможе вийти з номеру отеля. Вельмишановний пате akurt, з автобану не завжди видно що там і де будують за лісосмугою. Будинки дійсно не дуже високі, крім великих міст, але малих будують дохалєри. Це перше.Друге, ви прекрасно знаєте, що я був саме в Анталії у кінці квітня цього року.Будують що там, біля Сараю, у вашому улюбленому районі, якійсь новий отель. Причому будують з гівна та палок. Купу якихось чєловєчніков подалі від моря, як наприклад ваше житло, десь у районі базарЮ раз на тиждень під назвою Liman.Хлочете контрасту? Та поверніть з набережної метрів 50, ви здивуєтесь де живуть люди, хочете точних локацій, я можу ткнуть на гугл мапі. Також у самісінькому центрі, за цим, як його, бісовим, Mall of Antalya, подивіться що там робиться, там розвалена половина будинків, в іншій хтось живе без вікон і дверей.Тому ви можете стопіццот раз вихвалять цей рай на землі, хто хоче там щось придбать, їде особисто в липні-серпні, дивиться шовонотаке, якщо зможе вийти з номеру отеля. Water Повідомлень: 4336 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 09:02

Water написав: дохалєри. Це перше.

Це перше.

Давно ніде не зустрічав такого прикольного слова. Ми вашу думку почули.Давно ніде не зустрічав такого прикольного слова. akurt

Повідомлень: 12170 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4403 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3377337833793380> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless