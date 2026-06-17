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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3378337933803381
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:35

  Water написав:
  akurt написав:Треба виглядати перед студентами достойно...

Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги.

Человеку, выросшему в нашей среде, куда бы он не переехал, важно, на чем ездить. Соответственно, он обращает внимание, на чем ездят другие.
Нужно время, чтобы осознать, что в США, кроме неофитов в нашей диаспоре, всем пофиг, кто на чем ездит.
Вполне естественно, что мы пытаемся обо всем судить с нашей колокольни.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:42

  Water написав:
  akurt написав:Треба виглядати перед студентами достойно...

Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги.


Когда-то премьера Норвегии (ЕМНИП) СЛУЧАЙНО сфоткали как он ездил в метро.
Сейчас времена несколько изменились, но в один из первых приехалов туристом в НЙ, в вагоне видел чувака очень презентабельно одетого, с ролексом с рядом сидевшим бомжом. Бомжи, правда, тогда выглядели получше чем сейчас и от них не несло так, что полвагона свободные.
rjkz
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  #<1 ... 3378337933803381
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