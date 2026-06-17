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#<1 ... 3379338033813382> Додано: Сер 17 чер, 2026 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

это другая крайность, иметь кучу денег и отказывать себе в элементарном комфорте, который дает автомобиль. ну или может кому-то нравится с бомжами ездить и немытыми бабками, то их право конечно. или крутить педали в любую погоду. можно еще не выделываться домами а жить в общаге какой-то или на сквоте с хипстерами smdtranz

Повідомлень: 897 З нами з: 05.08.13 Подякував: 14 раз. Подякували: 170 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 13:58 Water написав: akurt написав: Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.



Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках. Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках.

1. До чого тут Україна?

Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla CubertrUck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.

Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне? 1. До чого тут Україна?Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla Cubertrck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне?



Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).

На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме:

1. Юнцов в пубертатном возрасте.

2. Маргиналов обычно не европеидноамериканского и не азиатоамериканского происхождения. Ибо у них такая субкультура (чем-то схожая с украинской), что жить он может хоть в праджекте на фудстемпы, но если золотая цепура на шее (ну или под золото) и круто выглядящая тачка (это может быть и инфинити (очень ненадежный бренд, в США покупается нормальными людьми только новыми, но близко к 100к пробега с трудом сливается за копейки вот таким персонажам. Проблемы с коробкой через один, да и все остальное оставляет желать, но выглядит круто, все-таки премиум бренд НИссана) в то-же время, тойоты, которые считаются "рабочими лошадками" отлично перепродаются и очень востребованы и в возрасте и с вполне таким серьезным пробегом. Бывший шеф все еще владеет Сьенной, пробег небольшой, но сейчас машине 9 лет. Я спросил или он не планирует продавать и за сколько. Ответил, что если и будет продавать, то за 20К, но у него есть желающий уже на нее, который ждет этого момента).

3. Свежих иммигрантов преимущественно из стран бссср.

4. Очень узкого круга автодрочеров.

Остальные относятся к машинам как к утюгам, стиралкам и прочим тостерам.

Мой нынешний шеф ездит на Х5, грузит такой сранью машину, что у любого среднестатистического барабашова кондратий случится. Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме:1. Юнцов в пубертатном возрасте.2. Маргиналов обычно не европеидноамериканского и не азиатоамериканского происхождения. Ибо у них такая субкультура (чем-то схожая с украинской), что жить он может хоть в праджекте на фудстемпы, но если золотая цепура на шее (ну или под золото) и круто выглядящая тачка (это может быть и инфинити (очень ненадежный бренд, в США покупается нормальными людьми только новыми, но близко к 100к пробега с трудом сливается за копейки вот таким персонажам. Проблемы с коробкой через один, да и все остальное оставляет желать, но выглядит круто, все-таки премиум бренд НИссана) в то-же время, тойоты, которые считаются "рабочими лошадками" отлично перепродаются и очень востребованы и в возрасте и с вполне таким серьезным пробегом. Бывший шеф все еще владеет Сьенной, пробег небольшой, но сейчас машине 9 лет. Я спросил или он не планирует продавать и за сколько. Ответил, что если и будет продавать, то за 20К, но у него есть желающий уже на нее, который ждет этого момента).3. Свежих иммигрантов преимущественно из стран бссср.4. Очень узкого круга автодрочеров.Остальные относятся к машинам как к утюгам, стиралкам и прочим тостерам.Мой нынешний шеф ездит на Х5, грузит такой сранью машину, что у любого среднестатистического барабашова кондратий случится. rjkz

Повідомлень: 18615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:01 Сибарит написав: Water написав: akurt написав: Треба виглядати перед студентами достойно... Треба виглядати перед студентами достойно...

Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги. Не знаю як в USA, в ЄС цим ніхто не хизується. Особисто бачив як ТОПи всесвітньо відомої компанії їздять на роботу на звичайних вєліках без електротяги.

Человеку, выросшему в нашей среде, куда бы он не переехал, важно, на чем ездить. Соответственно, он обращает внимание, на чем ездят другие.

Нужно время, чтобы осознать, что в США, кроме неофитов в нашей диаспоре, всем пофиг, кто на чем ездит.

Вполне естественно, что мы пытаемся обо всем судить с нашей колокольни. Человеку, выросшему в нашей среде, куда бы он не переехал, важно, на чем ездить. Соответственно, он обращает внимание, на чем ездят другие.Нужно время, чтобы осознать, что в США, кроме неофитов в нашей диаспоре, всем пофиг, кто на чем ездит.Вполне естественно, что мы пытаемся обо всем судить с нашей колокольни.

Та це я теж знаю, але в дописі:

akurt написав: Треба виглядати перед студентами достойно... Треба виглядати перед студентами достойно...

Як це коментувать- не знаю, тим більше "анталієць" хутко зник. Та це я теж знаю, але в дописі:Як це коментувать- не знаю, тим більше "анталієць" хутко зник. Water Повідомлень: 4341 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:02 Water написав: akurt написав: Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.

На практиці я за 2 роки об"їздив практично всю Францію вздовж та поперек за кермом свого авто - то можу нарахувати на пальцях новобудови. Графік реально дивує - не знаю, наскільки він відповідає дійсності.На практиці я за 2 роки об"їздив практично всю Францію вздовж та поперек за кермом свого авто - то можу нарахувати на пальцях новобудови.

Вельмишановний пате akurt, з автобану не завжди видно що там і де будують за лісосмугою. Будинки дійсно не дуже високі, крім великих міст, але малих будують дохалєри. Це перше.

Друге, ви прекрасно знаєте, що я був саме в Анталії у кінці квітня цього року.

Будують що там, біля Сараю, у вашому улюбленому районі, якійсь новий отель. Причому будують з гівна та палок. Купу якихось чєловєчніков подалі від моря, як наприклад ваше житло, десь у районі базарЮ раз на тиждень під назвою Liman.

Хлочете контрасту? Та поверніть з набережної метрів 50, ви здивуєтесь де живуть люди, хочете точних локацій, я можу ткнуть на гугл мапі. Також у самісінькому центрі, за цим, як його, бісовим, Mall of Antalya, подивіться що там робиться, там розвалена половина будинків, в іншій хтось живе без вікон і дверей.

Тому ви можете стопіццот раз вихвалять цей рай на землі, хто хоче там щось придбать, їде особисто в липні-серпні, дивиться шовонотаке, якщо зможе вийти з номеру отеля. Вельмишановний пате akurt, з автобану не завжди видно що там і де будують за лісосмугою. Будинки дійсно не дуже високі, крім великих міст, але малих будують дохалєри. Це перше.Друге, ви прекрасно знаєте, що я був саме в Анталії у кінці квітня цього року.Будують що там, біля Сараю, у вашому улюбленому районі, якійсь новий отель. Причому будують з гівна та палок. Купу якихось чєловєчніков подалі від моря, як наприклад ваше житло, десь у районі базарЮ раз на тиждень під назвою Liman.Хлочете контрасту? Та поверніть з набережної метрів 50, ви здивуєтесь де живуть люди, хочете точних локацій, я можу ткнуть на гугл мапі. Також у самісінькому центрі, за цим, як його, бісовим, Mall of Antalya, подивіться що там робиться, там розвалена половина будинків, в іншій хтось живе без вікон і дверей.Тому ви можете стопіццот раз вихвалять цей рай на землі, хто хоче там щось придбать, їде особисто в липні-серпні, дивиться шовонотаке, якщо зможе вийти з номеру отеля.



+1

кругозор ограничен

+1кругозор ограничен rjkz

Повідомлень: 18615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:06 rjkz написав: Water написав: akurt написав: Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.



Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках. Ну ви ж самі написали, що НЕ ЗНАЄТЕ, як там в США.Крім того: якщо мешкаєте в Україні, то вийдіть на вулицю, подивіться ліворуч та праворуч: там не тільки викладачі університетів їздять на найдорожчих в світі автівках.

1. До чого тут Україна?

Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla CubertrUck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.

Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне? 1. До чого тут Україна?Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla Cubertrck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне?



Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).

На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме: Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме:

Tesla Y скільки там, 50 штук у кредит на 5 років?

Шобишо? Шоби приїхать до універу і удєлать чернишевських на Infiniti? Tesla Y скільки там, 50 штук у кредит на 5 років?Шобишо? Шоби приїхать до універу і удєлать чернишевських на Infiniti? Water Повідомлень: 4341 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:10 Water написав: Faceless написав: Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?

flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.

В даному випадку airmax78 звичайний провокатор. Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.



"Американец" не писал что кто-то у кого-то скатал.

"Американцу" было однозначно очевидно что это жптишная шутка.

Я только удивился, что Флай не допетрав.

Отнеситесь к этому легче.

Ну и Макс одессит все-таки, привык петросянить. "Американец" не писал что кто-то у кого-то скатал."Американцу" было однозначно очевидно что это жптишная шутка.Я только удивился, что Флай не допетрав.Отнеситесь к этому легче.Ну и Макс одессит все-таки, привык петросянить. rjkz

Повідомлень: 18615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:43 Water написав: rjkz написав: Water написав: 1. До чого тут Україна?

Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla CubertrUck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.

Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне? 1. До чого тут Україна?Ви хочете сказать що викладачка невідомо якого Універу USA, бо це приватна інформація, її заборонено оприлюднювать на публічному форумі, тому хай буде Anonymous State University, приїхала на Tesla Cubertrck, проФФесор приїхав на Купері в максимальнiй комплектацiї, хтось зi студентiв приїхав на Mustang GTD, хтось на Cadillac Celestiq.Питання, і що це повинно означать, що у студентів отвисне щелепа, чи у проФФесора, чи у викладачки щось отвисне?



Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).

На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме: Нет, это будет означать, что турЫст пару раз проехавшись на машинке по США и насмотревшись ютуба, теперь толкает заумные вещи космической глупости (даже не космического масштаба).На самом деле всем абсолютно пофиг кто на чем ездит, кроме:

Tesla Y скільки там, 50 штук у кредит на 5 років?

Шобишо? Шоби приїхать до універу і удєлать чернишевських на Infiniti? Tesla Y скільки там, 50 штук у кредит на 5 років?Шобишо? Шоби приїхать до універу і удєлать чернишевських на Infiniti?



3 комплектации

40, 46 и 58 куе.

Плюс сейлс такс в зависимости от штата.

Раньше был налоговый возврат в 7,5 куе, но Трамп вполне справедливо его отменил ибо с какого перепуга покупателям електричек скидываются те, кто ездит на бензе или ОТ?

На самом деле, отношение к теслам вполне потребительское - дешево содержать и дешево "заправлять". 3 комплектации40, 46 и 58 куе.Плюс сейлс такс в зависимости от штата.Раньше был налоговый возврат в 7,5 куе, но Трамп вполне справедливо его отменил ибо с какого перепуга покупателям електричек скидываются те, кто ездит на бензе или ОТ?На самом деле, отношение к теслам вполне потребительское - дешево содержать и дешево "заправлять". rjkz

Повідомлень: 18615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 14:52 Water написав: Як це коментувать- не знаю, тим більше "анталієць" хутко зник. Як це коментувать- не знаю, тим більше "анталієць" хутко зник.

А ви і не коментуйте, якось незвично/неадекватно так збудилися після слова «автомобіль».

Так не можна себе не жаліти. Ще й в літературознавство раптом потягнуло: вірші від самого ранку почали в голос читати…

Приємно, що хвилюєтеся за мене: на морі невеличкі хвилі.

Я зник сюди: на пляж навпроти цього готеля.

https://maps.app.goo.gl/366iCZVEiTvZ3Q8XA?g_st=ic

Вас назва не сильно збуджує? А ви і не коментуйте, якось незвично/неадекватно так збудилися після слова «автомобіль».Так не можна себе не жаліти. Ще й в літературознавство раптом потягнуло: вірші від самого ранку почали в голос читати…Приємно, що хвилюєтеся за мене: на морі невеличкі хвилі.Я зник сюди: на пляж навпроти цього готеля.Вас назва не сильно збуджує? akurt

Повідомлень: 12173 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4407 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 15:18 Добра традиція цієї гілки



Вже стало доброю традицією задавати одним словом тему диспуту не менше, ніж на 15 сторінок.

Традицію започаткував допис однієї пані - слова «про окуляри за 350€».

Було 10 днів дискусії та 150 дописів, які закінчилися висновком, що ту пані треба спалити на вогнищі, а виробників окулярів - в піч та на гільйотину. Всі окуляри - тим більше брендові - знищити, заливши сірчаною кислотою.



Потім була цікава дискусія на слова «каналізаційна труба»: дописів було трохи менше.



Естафету підхватило обговорення слова «Шлагбаум» - десятки сторінок, сміливці навіть вимагали надати їм копії креслення поверхні всієї України та документів з Земельного кадастру України та Державного реєстру речових прав в Україні - і вони точно скажуть, мають право існувати в Україні шлагбауми, чи не мають права. До диспуту на цій гілці вони їх якось не помічали навіть на своїй вулиці чи в своєму місті. Не бачили. Тут їм очі розкрили!



Сьогодні відразу два диспути:

- перший диспут про те, чи мають право існувати літературні пародії. Спекотна битва літературознавця з дописувачем вірша.

- другий диспут викликали слова «автівка» та нечуване в Україні слово “Tesla” (назва марки небаченої в Україні автівки).

Навіть 5 (пʼять, Карл!) дописів підряд оприлюднено із Нью Йорка: така це важлива тема.

На картах Таро точно доведено, що якщо маєш квиток на автобус, то авто мати не треба.

Більше того: злочинні наміри сісти в засіб транспорту та переміститися у просторі.



Я признаюсь чесно: я злочинець, тому що мав необережність купити авто та використовувати його за прямим призначенням. Прямо дараз на парковці твоя пляжу репетували моє авто. Жах!

Воно проїхало до пляжу 3 600 м! Караула!



Це - за словами нашого дописувача з Нью Цорка - великий злочин та життєва похибка всіх власників автівок: брати і їдати туди, куди тебе з Нью Йорка не посилали.



Цікаво, за офіційними даними тільки в травні 2026 року мешканцями США було придбано - я пошепки скажу - 16 000 000 автівок. Це в США. Шістнадцять - пошепки - мільйонів!

Це підтверджує простий факт: і я, і ті 99% (!) дописувачів цього форуму різних гілок є збоченцями та злочинцями. Вони реально провинилися перед тими, хто не має автівку.



А взагалі цікаво, як просте слово має вплив на людину: будь-то «каналізаційна труба», «шлагбаум» чи «автомобіль».

А ще скільки цікавих слів є в світі… Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2026 15:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12173 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4407 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2026 15:22 вірити турьісту - себе не поважати Бетон написав: akurt написав: Бетон написав: Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии Франция лидер по строительству жилья в Европе, уступает только Германии

Прикольний жарт. Сподобалося. Прикольний жарт. Сподобалося.



вірити турьісту - себе не поважати вірити турьісту - себе не поважати flyman

Повідомлень: 43095 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3379338033813382> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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