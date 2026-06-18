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#<1 ... 3385338633873388> Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32 smdtranz написав: мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений. мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

Комсомолєц? Комсомолєц? Water Повідомлень: 4356 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:01 еуропейкі йому не того smdtranz написав: мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

это все равно что немец поедет в тольятти за ладой. мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.

Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю". Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю". flyman

Повідомлень: 43106 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2893 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05 Сибарит написав: Hotab написав: Сибарит

+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки . + 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .

Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает. Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.

Я думаю заявлений - це без електрики.

Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.

В чому там виграш?

Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.

А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон. Я думаю заявлений - це без електрики.Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.В чому там виграш?Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19354 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05 Water написав: rjkz написав: чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км. чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.

Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що. 9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.



Я и не заставляю верить.

А насчет 1л бенза на 100 км...

У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".

У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.

Я эту Джетту видел.

Он на этой Джетте таксовал.

По Киеву.

Расход был 3 л на 100 км.

Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.

Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)

средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.

Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.

Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).

Исчо раз - я не настаиваю.

Как говорится "за что купил, за то продал". Я и не заставляю верить.А насчет 1л бенза на 100 км...У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.Я эту Джетту видел.Он на этой Джетте таксовал.По Киеву.Расход был 3 л на 100 км.Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).Исчо раз - я не настаиваю.Как говорится "за что купил, за то продал". rjkz

Повідомлень: 18623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:12 fler написав: Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!



Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.

Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.

Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).

Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".

Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд. Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд. rjkz

Повідомлень: 18623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:17 flyman написав: чувак, який запитує "швайне - це з якої мови" чувак, який запитує "швайне - це з якої мови"

Ану давай, наведи оригінал повідомелення де написано швайне. Філолог німецької мови, ля. Давай, чекаю. Чи ти балабол? Будеш балаболом.

UPD: Спеціально для тебе я знайшов:

Water написав: prodigy написав: russian shvaine russian

Друге слово це що і з якої мови? Друге слово це що і з якої мови?

Шо це, ля, написано, швайне? Це написано зхфайне, розумієш? Філолог сраний!

на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю".

А я нікого не шукаю, розумієш, не шукаю. Тобі звісно це не понять, але- НІ!

Але ти мрій. Мрії іноді збуваються. Я вже казав, колись працював саме з філіппінкою, страшненька, але зарплата у неї була така неслаба. Ану давай, наведи оригінал повідомелення де написано швайне. Філолог німецької мови, ля. Давай, чекаю. Чи ти балабол? Будеш балаболом.UPD: Спеціально для тебе я знайшов:Шо це, ля, написано, швайне? Це написано, розумієш? Філолог сраний!А я нікого не шукаю, розумієш, не шукаю. Тобі звісно це не понять, але- НІ!Але ти мрій. Мрії іноді збуваються. Я вже казав, колись працював саме з філіппінкою, страшненька, але зарплата у неї була така неслаба. Востаннє редагувалось Water в Чет 18 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз. Water Повідомлень: 4356 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:20 airmax78 написав: fler написав: Water написав: Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!

Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить. Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.



Ну, я-бы не был так категоричен.

Знаю примеры.

Но то такэ.

Я-бы сказал, что надо не знать о существовании украинок, чтобы повестись на кого-то еще.

Это как в том старом бородатом советском анекдоте, когда предствавитель северных народностей в ...политкорректно скажем большом по размеру городе, потерял жену и обратился к милиционеру

"-Жену потерял.

-Какие приметы?

-Приметы? Не, приметы не терял. Жену потерял.

-Ну приметы ее какие? Вот смотри, у моей жены рост метр семьдесят, длинные ноги, стройная блондинка с голубыми глазами...

-А, понял. Не, моя маленькая, сутулая, половины зубов нет...Да ну ее нафиг, давай лучше твою жену искать" . Ну, я-бы не был так категоричен.Знаю примеры.Но то такэ.Я-бы сказал, что надо не знать о существовании украинок, чтобы повестись на кого-то еще.Это как в том старом бородатом советском анекдоте, когда предствавитель северных народностей в ...политкорректно скажем большом по размеру городе, потерял жену и обратился к милиционеру"-Жену потерял.-Какие приметы?-Приметы? Не, приметы не терял. Жену потерял.-Ну приметы ее какие? Вот смотри, у моей жены рост метр семьдесят, длинные ноги, стройная блондинка с голубыми глазами...-А, понял. Не, моя маленькая, сутулая, половины зубов нет...Да ну ее нафиг, давай лучше твою жену искать" . rjkz

Повідомлень: 18623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:35 Water написав: BIGor написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!

Це дійсно смішно.

Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.

Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.



Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.Тому питаннядля мене залишилось питанням.



Изабель Аджани, Бриджит Бардо, Миу Миу,Софи Марсо, Ванесса Паради,Морион Котийар,Катрин Денев, Марина ВЛади....и тд.

В общем в кино. Изабель Аджани, Бриджит Бардо, Миу Миу,Софи Марсо, Ванесса Паради,Морион Котийар,Катрин Денев, Марина ВЛади....и тд.В общем в кино. rjkz

Повідомлень: 18623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 20:40 airmax78 написав: BIGor написав: Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів. Після всього цього в тебе все вийде, друже мій. Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів.Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.

Бігор, ти міг скоротити цей повчальний спіч до: "стань французом і все в тебе вийде". Проте британцю, німцю чи американцю не потрібно ставати французом для цього. Подумай чому. Відповідь тобі не сподобається.

PS Читати Бальзака я б рекомендував тим хто шукає відносин із жінкою добре за 60. Чи це також твій лайфхак як побудувати щастя за кордоном? Бажаю успіхів! Бігор, ти міг скоротити цей повчальний спіч до: "стань французом і все в тебе вийде". Проте британцю, німцю чи американцю не потрібно ставати французом для цього. Подумай чому. Відповідь тобі не сподобається.PS Читати Бальзака я б рекомендував тим хто шукає відносин із жінкою добре за 60. Чи це також твій лайфхак як побудувати щастя за кордоном? Бажаю успіхів!



Странный пост.

Я-бы еще что-то думал о каком-то духовном сочетании,

Но среднестатистические американцы и немцы так-же далеки от французских эталонов как и украинцы.

Если о "финансовом образе", то и тут все очень неоднозначно.

Вопрос в соотношении финансово обеспеченных украинцев/французов/немцев и, как их там? а, американцев. Странный пост.Я-бы еще что-то думал о каком-то духовном сочетании,Но среднестатистические американцы и немцы так-же далеки от французских эталонов как и украинцы.Если о "финансовом образе", то и тут все очень неоднозначно.Вопрос в соотношении финансово обеспеченных украинцев/французов/немцев и, как их там? а, американцев. rjkz

Повідомлень: 18623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 21:02 fler написав: Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...

Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням. Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька...Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.

Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))

Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там є в доступності для цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно. Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там єдля цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно.



Можете мне поверить, что все это более чем предствалено в НЙ.

Деньги любят все.

И луивитоны и кокошанели и прочие версачи и лагерфельды.

Но в первый свой приезд в НЙ в начале 00-х меня удивило то, что только на второй день лазанья по Манхеттену я увидел женщину на каблуках и в юбке.

Остальные все - джинсы и кроссы. Но тогда и услышать русский/украинский в Манхеттене было событием.

Сейчас несколько изменилась ситуация - восточноевропейские женщины все-таки не могут скатываться до того уровня, к которому привыкли американки. И последним хочешь-не хочешь приходится хоть иногда мыть голову и смотреться в зеркало.

Но тут проблема.

Вкуса нет.

И это очень комичное зрелище, когда американки идут куда-то в ресторан на какое-то торжество.

Это нечто!

Морда кирпичем. Кислотно насыщенные цвета платьев. Слишком яркая помада и в целом макияж. И самое сногсшибательное - каблуки. Вернее походон!

Ноги на ширине плеч, присогнуты в коленях. Мужик на каблуках будет идти не хуже.

Они никогда не носили каблуки, но вот "надо".

И все вместе это выглядит как седло на корове.

Да корова с седлом менее комично выглядит!.

При этом стоит отметить, что вне зависимости от комплекции, худые или полные, американки в большинстве своем довольно плечистые. Такое впечатление, что все как одна, наравне с мужиками или асфальт укладывают или на ферме мешки ворочает или в лесу деревья валят.

Стоит-ли удивляться, что украинкам совсем немного надо чтобы охмурять американских неизбалованных обозрением женской красоты мужчинок.



Может в этом и истоки гейства в западных странах?

Если мужики выглядят порой не хуже женщин?

Можете мне поверить, что все это более чем предствалено в НЙ.Деньги любят все.И луивитоны и кокошанели и прочие версачи и лагерфельды.Но в первый свой приезд в НЙ в начале 00-х меня удивило то, что только на второй день лазанья по Манхеттену я увидел женщину на каблуках и в юбке.Остальные все - джинсы и кроссы. Но тогда и услышать русский/украинский в Манхеттене было событием.Сейчас несколько изменилась ситуация - восточноевропейские женщины все-таки не могут скатываться до того уровня, к которому привыкли американки. И последним хочешь-не хочешь приходится хоть иногда мыть голову и смотреться в зеркало.Но тут проблема.Вкуса нет.И это очень комичное зрелище, когда американки идут куда-то в ресторан на какое-то торжество.Это нечто!Морда кирпичем. Кислотно насыщенные цвета платьев. Слишком яркая помада и в целом макияж. И самое сногсшибательное - каблуки. Вернее походон!Ноги на ширине плеч, присогнуты в коленях. Мужик на каблуках будет идти не хуже.Они никогда не носили каблуки, но вот "надо".И все вместе это выглядит как седло на корове.Да корова с седлом менее комично выглядит!.При этом стоит отметить, что вне зависимости от комплекции, худые или полные, американки в большинстве своем довольно плечистые. Такое впечатление, что все как одна, наравне с мужиками или асфальт укладывают или на ферме мешки ворочает или в лесу деревья валят.Стоит-ли удивляться, что украинкам совсем немного надо чтобы охмурять американских неизбалованных обозрением женской красоты мужчинок.Может в этом и истоки гейства в западных странах?Если мужики выглядят порой не хуже женщин? rjkz

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