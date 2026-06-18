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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 18 чер, 2026 21:04
Прохожий написав: Hotab написав:
Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..
можє тому що там у аулах 140 дол/міс цє багато)
залишаються фантазії фантазії та ліва рука....
Фільтр «спочатку найдешевші» 😅
Думаю незаслужено упущені афганські дами. Флайман би завернув її в б/у штору з підвалу , і наряд на вихід готовий на наступні 10 років.
Хоча штора під питанням, кажуть газетки ж на вікнах.
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Додано: Чет 18 чер, 2026 21:53
Hotab написав: Сибарит написав: Hotab написав:Сибарит
+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .
Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.
Я думаю заявлений - це без електрики.
Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.
В чому там виграш?
Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.
А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон.
Вы как-то уж совсем как ребенку пытаетесь рассказать мне принцип работы последовательного гибрида 😁
Но тут, как обычно, закрадываются нюансы. Переходных процессов, от которых избавляет последовательный гибрид, много в городском цикле. Тут эффективность гибридов бесспорна. Но и заправки на каждом шагу, что делает размер бака, на который я изначально обратил внимание, не критичным. При езде по трассе картина кардинально меняется. Двигатель обычной машины длительное время работает на оборотах, при которых современные системы изменения фаз газораспределения позволяют получить КПД, близкий к максимальному. Небольшая разница с лихвой компенсируется потерями при заряжании и разряжании батареи, у которой КПД также далек от 1. Более того, при выходе на трассовую скорость, большинство последовательных гибридов заводят ДВС, независимо от заряда батареи. Выигрыша в расходе на трассе гибрид (любого типа) не даёт, но именно в этом режиме обретает значение запас хода. Именно поэтому я категорично утверждаю, что при переходе к гибридной схеме привода, бак уменьшать нельзя.
Той Мазде, с которой началось обсуждение, литров 80 было бы достаточно. Я бы уже подумал о покупке.
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