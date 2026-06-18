Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3385338633873388 Додано: Чет 18 чер, 2026 21:04 Прохожий написав: Hotab написав: Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?

Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти.. Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..

можє тому що там у аулах 140 дол/міс цє багато)

залишаються фантазії фантазії та ліва рука.... можє тому що там у аулах 140 дол/міс цє багато)залишаються фантазії фантазії та ліва рука....

Фільтр «спочатку найдешевші» 😅

Думаю незаслужено упущені афганські дами. Флайман би завернув її в б/у штору з підвалу , і наряд на вихід готовий на наступні 10 років.

Хоча штора під питанням, кажуть газетки ж на вікнах. Фільтр «спочатку найдешевші» 😅Думаю незаслужено упущені афганські дами. Флайман би завернув її в б/у штору з підвалу , і наряд на вихід готовий на наступні 10 років.Хоча штора під питанням, кажуть газетки ж на вікнах. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19356 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 21:53 Hotab написав: Сибарит написав: Hotab написав: Сибарит

+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки . + 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .

Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает. Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.

Я думаю заявлений - це без електрики.

Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.

В чому там виграш?

Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.

А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон. Я думаю заявлений - це без електрики.Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.В чому там виграш?Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон.

Вы как-то уж совсем как ребенку пытаетесь рассказать мне принцип работы последовательного гибрида 😁

Но тут, как обычно, закрадываются нюансы. Переходных процессов, от которых избавляет последовательный гибрид, много в городском цикле. Тут эффективность гибридов бесспорна. Но и заправки на каждом шагу, что делает размер бака, на который я изначально обратил внимание, не критичным. При езде по трассе картина кардинально меняется. Двигатель обычной машины длительное время работает на оборотах, при которых современные системы изменения фаз газораспределения позволяют получить КПД, близкий к максимальному. Небольшая разница с лихвой компенсируется потерями при заряжании и разряжании батареи, у которой КПД также далек от 1. Более того, при выходе на трассовую скорость, большинство последовательных гибридов заводят ДВС, независимо от заряда батареи. Выигрыша в расходе на трассе гибрид (любого типа) не даёт, но именно в этом режиме обретает значение запас хода. Именно поэтому я категорично утверждаю, что при переходе к гибридной схеме привода, бак уменьшать нельзя.

Той Мазде, с которой началось обсуждение, литров 80 было бы достаточно. Я бы уже подумал о покупке.



ЗЫ Я бы согласился с уменьшением баков на гибридах, если бы они продвигались как городские машины. Без попытки сделать переход массовым. Вы как-то уж совсем как ребенку пытаетесь рассказать мне принцип работы последовательного гибрида 😁Но тут, как обычно, закрадываются нюансы. Переходных процессов, от которых избавляет последовательный гибрид, много в городском цикле. Тут эффективность гибридов бесспорна. Но и заправки на каждом шагу, что делает размер бака, на который я изначально обратил внимание, не критичным. При езде по трассе картина кардинально меняется. Двигатель обычной машины длительное время работает на оборотах, при которых современные системы изменения фаз газораспределения позволяют получить КПД, близкий к максимальному. Небольшая разница с лихвой компенсируется потерями при заряжании и разряжании батареи, у которой КПД также далек от 1. Более того, при выходе на трассовую скорость, большинство последовательных гибридов заводят ДВС, независимо от заряда батареи. Выигрыша в расходе на трассе гибрид (любого типа) не даёт, но именно в этом режиме обретает значение запас хода. Именно поэтому я категорично утверждаю, что при переходе к гибридной схеме привода, бак уменьшать нельзя.Той Мазде, с которой началось обсуждение, литров 80 было бы достаточно. Я бы уже подумал о покупке.ЗЫ Я бы согласился с уменьшением баков на гибридах, если бы они продвигались как городские машины. Без попытки сделать переход массовым. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9625 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 22:26 Сибарит



Выигрыша в расходе на трассе гибрид (любого типа) не даёт,





В порівнянні з чим?

Я вже приводив вам приклади на одному й тому ж автомобілі у версії «гібрид» і у версії «лише ДВС». У гібрида і «траса» як по паспорту, так і по факту економніша. Чому? Думаю тому що у гібридів йде менший (по обʼєму) двигун чим у такого ж кузова з «чистим двс» . Крім того траса (практична, а не синтетична) теж не повністю рівномірна. Є і підйоми зі спусками, і пориви вітру, і зниження швидкості при трафіку , або на закругленнях доріг, і потім розгони. І тут знов робота електромоторів допомагає згладжувати затратні режими прискорень .

Щодо роботи ДВС на послідовному гібриді на трасі. Дуже не впевнений , що ДВС має обовʼязково запрацювати. По перше там і вибір режиму є, можна змусити взагалі не працювати до критичного розряду . По друге навіть залишивши на розсуд бортової логіки , до розряду в 50% батареї ДВС може не включатись взагалі. Адже він жодним чином не впливає на тягові можливості авто, його логіка роботи - лише заряджання. А отже стартувати йому чи ні - це лише залежність від заряду батареї В порівнянні з чим?Я вже приводив вам приклади на одному й тому ж автомобілі у версії «гібрид» і у версії «лише ДВС». У гібрида і «траса» як по паспорту, так і по факту економніша. Чому? Думаю тому що у гібридів йде менший (по обʼєму) двигун чим у такого ж кузова з «чистим двс» . Крім того траса (практична, а не синтетична) теж не повністю рівномірна. Є і підйоми зі спусками, і пориви вітру, і зниження швидкості при трафіку , або на закругленнях доріг, і потім розгони. І тут знов робота електромоторів допомагає згладжувати затратні режими прискорень .Щодо роботи ДВС на послідовному гібриді на трасі. Дуже не впевнений , що ДВС має обовʼязково запрацювати. По перше там і вибір режиму є, можна змусити взагалі не працювати до критичного розряду . По друге навіть залишивши на розсуд бортової логіки , до розряду в 50% батареї ДВС може не включатись взагалі. Адже він жодним чином не впливає на тягові можливості авто, його логіка роботи - лише заряджання. А отже стартувати йому чи ні - це лише залежність від заряду батареї Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19356 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07 Re: Еміграція, заробітчанство

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде. rjkz

Повідомлень: 18624 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3385338633873388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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