Hotab написав:
Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.
А то налякаєте людину незвичними словами…