Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.
ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30
Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58
Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:44
airmax78
І алкотестор показує зразу 2.0 проміле
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:17
akurt
З такою різницею цін на авто, як Турція бореться з авто на іноземних номерах? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто?
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