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airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську).
Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею.
airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло. Проверено. Просто надо жрать на полведра меньше. Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи. Вот это можно есть до опупения.
airmax78 написав:Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.
Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком
В целом, углеводы преобразуются в глюкозу. Некоторый уровень глюкозы необходим организму, в противном случае, человек долго не протянет. Только есть быстрые и медленные. Медленные успевают переработаться и выделить энергию прежде чем станут жиром. Поэтому лучше увеличить долю белковой пищи.
Hotab написав:Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто?
Сроки разные для авто и человека. В общем случае, без ВНЖ, авто - до 730 дней при условии нахождения человека более 185 в год зарубежом Турции. Украинец по безвизу может быть в Турции 90 дней в 180 дней период (как и в Шенгене) https://www.mfa.gov.tr/araclarla-ilgili ... 0%B4%D0%B0.