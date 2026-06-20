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akurt написав:як сильно вас збудили вірші від пана airmax78
Стосовно пана airmax78, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану. Як, де, та за яких обставин- не скажу, але це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим.
Востаннє редагувалось Water в Суб 20 чер, 2026 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Я тільки зараз зрозумів, пане Water, чого вас так збудила дивна буква "Y" в моєму старому дописі. Як відомо, в Гематрії (нумерологія в буквах) латинській букві @Y@ відповідає цифра @7@. Тут все стає на свої місця: Число сім нумерологи пов'язують із філософією та пізнанням світу. Це "Дом" пустельника. Тут добре читати, писати книги, розмірковувати про світ та його марність (або потреби). Тому знову все логічно, навіть романтично:
Water написав: я якраз був згадав як колись познайомивсязразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану. Як, де, та за яких обставин- не скажу, але це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим.
Ну про інтим з двома дівчатками не розказуйте - тут всі люди одружені, вірні чоловіки та порядні - вам варто уточнити - це ви стали "тарєлочніком" чи дівчата були "тарєлочниці"?
airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло. Проверено. Просто надо жрать на полведра меньше. Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи. Вот это можно есть до опупения.
Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно
Ну, там жир своеобразный. Жиры тоже разные бывают.\Мне норм. Кусок рыбы с брокколи много не съещь, насыщение быстро приходит. Чтобы что-то было, надо того лосося несколько тушек схомячить, а это под силу разве что белой акуле и гризли. А вот орехи незаметно исчезают. Вот вроде было только что тут много разных, а уже и нет. Там много полезного, не спорю. Только много не надо жрать. Хотя миндаль и грецкие считаются отличными антиоксидантами. Кстати, лосось тоже.
И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей?
Это полезно! Очень! Мощный источник дофамина. Мы тоже ИНОГДА таким балуемся. Кстати, не рекомендую френчфрайз (оно-же картошка фри) покупать готовую. Лучше самому сделать, только на авокадовом масле. У него чуть выше температура горения и вероятность появления концерогенов намного ниже ввиду этого.
Масло авокадо выдерживает экстремально сильный нагрев: рафинированное — около 250--270°C, а нерафинированное — около 200°C.Подсолнечное масло имеет меньшую термостойкость: рафинированное — около 225--240°C, а нерафинированное — около 107--160°C (его нельзя использовать для сильной жарки).обы продукты не выделяли канцерогены при нагреве.Если вы хотите подобрать масло под конкретную задачу, уточните:Какой способ приготовления вы планируете использовать (тушение, жарка на сковороде, гриль, запекание)?Важен ли для вас вкус и аромат масла?Я могу порекомендовать оптимальный вариант под ваши кулинарные цели.6 сайтовТемпературы дымления масел по Шеф-повару Тому КеллерРазница может быть из-за конкретного авокадового масла, не из Калифорнии, или, может быть, 400°F — это точка дымления нерафинирова...RedditНа каком масле лучше жарить и запекать - БондюэльМасло авокадо практически универсально, у рафинированного самая высокая точка дымления среди всех масел – 270 градусов С, но даже ...Бондюэль | : "Насколько авокадовое масло лучше или нет чем подсолнечное для жарки картофеля"Масло авокадо лучше подсолнечного для жарки картофеля по химическим свойствам, но уступает по экономике и привычному вкусу.Ниже приведено прямое сравнение масел для этой задачи:Почему масло авокадо лучшеВыше безопасность: Рафинированное масло авокадо держит нагрев до 270°C. Подсолнечное — только до 230°C. При жарке картофеля масло не горит и не выделяет канцерогены.Польза для здоровья: Масло авокадо состоит из мононенасыщенных жирных кислот (Омега-9). Они стабильны при нагреве. Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-6), которые быстро окисляются и вызывают воспалительные процессы в организме.Меньше дыма: Корочка на картофеле формируется быстрее и без копоти.В чем подсолнечное масло выигрываетКлассический вкус: Подсолнечное масло нейтрально. Масло авокадо (особенно нерафинированное) может придать картофелю специфический травянистый или ореховый привкус.Экономия бюджета: Жарка картофеля требует большого объема масла. Масло авокадо стоит в 5–8 раз дороже подсолнечного. Использовать его в таких количествах нерационально.ИтогДля здоровья и идеальной корочки лучше выбрать рафинированное масло авокадо. Для экономии и классического вкуса подсолнечное рафинированное масло остается стандартом.
К сожалению, про существование авокадового масла я узнал уже переехав в США. В Украине в то время оно не продавалось. Ребрышки ...иногда балуемся. Но американцы почти не употребляют свинину. Мы тоже перешли на говяжьи стейки и курицу. Опять-же, если готовим дома, то стейки не на открытом огне как американцы делают, а на электрической гриль-машине с тефлоновым покрытием и без взякого масла. Важно словить момент, когда еще не появилась черная корочка, но мясо уже готово внутри. Это архисложно - зависит и от породы и от толщины куска и от той части, которую жаришь. Американцы предпочитают Риб Ай стейк или Т-бон. Да, не плохо. Но лучше всего конечно из вырезки (то, что называют филе миньон, американцы еще называют тендерлайон или ай филе). Однако, для мужчин после определенного возраста есть много причин сокращать потребление красного мяса. В этом плане в США есть преимущество перед Украиной. Мясо птицы запрещено выращивать используя гормоны, антибиотики разрешены, но можно купить и органик без антибиотиков. В Украине мы вообще не ели птицу. Тут и индюшку и курицу едим со спокойной душой. Это намного полезней красного мяса...хоть и не содержит столько дофамина. Ну и запеченный лосось - это не только сказочный вкус, но и абсолютно здоровая еда.