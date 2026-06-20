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#<1 ... 3389339033913392 Додано: Суб 20 чер, 2026 13:58 akurt написав: як сильно вас збудили вірші від пана airmax78 як сильно вас збудили вірші від пана

Стосовно пана airmax78, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.

Як, де, та за яких обставин- не скажу, але це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим. Стосовно пана, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.Як, де, та за яких обставин- не скажу, але це не тупо "познайомитись" з місцевою.схоже вже "покінчив" з цим. Востаннє редагувалось Water в Суб 20 чер, 2026 14:14, всього редагувалось 1 раз. Water Повідомлень: 4365 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 14:16 Water, чого вас так збудила дивна буква "Y" в моєму старому дописі.

Як відомо, в Гематрії (нумерологія в буквах) латинській букві @Y@ відповідає цифра @7@.

Тут все стає на свої місця:

Число сім нумерологи пов'язують із філософією та пізнанням світу.

Це "Дом" пустельника.

Тут добре читати, писати книги, розмірковувати про світ та його марність (або потреби).

Тому знову все логічно, навіть романтично:

Water написав: я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами , які мене ввечорі запросили до ресторану.

Як, де, та за яких обставин- не скажу, але це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78 схоже вже "покінчив" з цим. я якраз був, які мене ввечорі запросили до ресторану.але це не тупо "познайомитись" з місцевою.схоже вже "покінчив" з цим.

Ну про інтим з двома дівчатками не розказуйте - тут всі люди одружені, вірні чоловіки та порядні - вам варто уточнити - це ви стали "тарєлочніком" чи дівчата були "тарєлочниці"? Я тільки зараз зрозумів, пане, чого вас так збудила дивна буква "" в моєму старому дописі.Як відомо, в Гематрії (нумерологія в буквах) латинській букві @@ відповідає цифра @@.Тут все стає на свої місця:Числонумерологи пов'язують із філософією та пізнанням світу.Це "Дом" пустельника.Тут добре читати, писати книги, розмірковувати(або потреби).Тому знову все логічно, навіть романтично:Ну про інтим з двома дівчатками не розказуйте - тут всі люди одружені, вірні чоловіки та порядні - вам варто уточнити - це ви стали "тарєлочніком" чи дівчата були "тарєлочниці"? akurt

Повідомлень: 12188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4420 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 14:27 Бетон написав: rjkz написав: airmax78 написав: Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.



На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.

Проверено.

Просто надо жрать на полведра меньше.

Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.

Вот это можно есть до опупения. На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.Проверено.Просто надо жрать на полведра меньше.Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.Вот это можно есть до опупения.

Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно



Ну, там жир своеобразный.

Жиры тоже разные бывают.\Мне норм.

Кусок рыбы с брокколи много не съещь, насыщение быстро приходит.

Чтобы что-то было, надо того лосося несколько тушек схомячить, а это под силу разве что белой акуле и гризли.

А вот орехи незаметно исчезают. Вот вроде было только что тут много разных, а уже и нет. Там много полезного, не спорю. Только много не надо жрать.

Хотя миндаль и грецкие считаются отличными антиоксидантами. Кстати, лосось тоже. Ну, там жир своеобразный.Жиры тоже разные бывают.\Мне норм.Кусок рыбы с брокколи много не съещь, насыщение быстро приходит.Чтобы что-то было, надо того лосося несколько тушек схомячить, а это под силу разве что белой акуле и гризли.А вот орехи незаметно исчезают. Вот вроде было только что тут много разных, а уже и нет. Там много полезного, не спорю. Только много не надо жрать.Хотя миндаль и грецкие считаются отличными антиоксидантами. Кстати, лосось тоже. rjkz

Повідомлень: 18629 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8949 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 15:07 Бетон написав:



И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей? И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей?



Это полезно!

Очень!

Мощный источник дофамина.

Мы тоже ИНОГДА таким балуемся.

Кстати, не рекомендую френчфрайз (оно-же картошка фри) покупать готовую.

Лучше самому сделать, только на авокадовом масле. У него чуть выше температура горения и вероятность появления концерогенов намного ниже ввиду этого.

Масло авокадо выдерживает экстремально сильный нагрев: рафинированное — около 250--270°C, а нерафинированное — около 200°C.Подсолнечное масло имеет меньшую термостойкость: рафинированное — около 225--240°C, а нерафинированное — около 107--160°C (его нельзя использовать для сильной жарки).обы продукты не выделяли канцерогены при нагреве.Если вы хотите подобрать масло под конкретную задачу, уточните:Какой способ приготовления вы планируете использовать (тушение, жарка на сковороде, гриль, запекание)?Важен ли для вас вкус и аромат масла?Я могу порекомендовать оптимальный вариант под ваши кулинарные цели.6 сайтовТемпературы дымления масел по Шеф-повару Тому КеллерРазница может быть из-за конкретного авокадового масла, не из Калифорнии, или, может быть, 400°F — это точка дымления нерафинирова...RedditНа каком масле лучше жарить и запекать - БондюэльМасло авокадо практически универсально, у рафинированного самая высокая точка дымления среди всех масел – 270 градусов С, но даже ...Бондюэль | : "Насколько авокадовое масло лучше или нет чем подсолнечное для жарки картофеля"Масло авокадо лучше подсолнечного для жарки картофеля по химическим свойствам, но уступает по экономике и привычному вкусу.Ниже приведено прямое сравнение масел для этой задачи:Почему масло авокадо лучшеВыше безопасность: Рафинированное масло авокадо держит нагрев до 270°C. Подсолнечное — только до 230°C. При жарке картофеля масло не горит и не выделяет канцерогены.Польза для здоровья: Масло авокадо состоит из мононенасыщенных жирных кислот (Омега-9). Они стабильны при нагреве. Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-6), которые быстро окисляются и вызывают воспалительные процессы в организме.Меньше дыма: Корочка на картофеле формируется быстрее и без копоти.В чем подсолнечное масло выигрываетКлассический вкус: Подсолнечное масло нейтрально. Масло авокадо (особенно нерафинированное) может придать картофелю специфический травянистый или ореховый привкус.Экономия бюджета: Жарка картофеля требует большого объема масла. Масло авокадо стоит в 5–8 раз дороже подсолнечного. Использовать его в таких количествах нерационально.ИтогДля здоровья и идеальной корочки лучше выбрать рафинированное масло авокадо. Для экономии и классического вкуса подсолнечное рафинированное масло остается стандартом.



К сожалению, про существование авокадового масла я узнал уже переехав в США.

В Украине в то время оно не продавалось.

Ребрышки ...иногда балуемся. Но американцы почти не употребляют свинину. Мы тоже перешли на говяжьи стейки и курицу.

Опять-же, если готовим дома, то стейки не на открытом огне как американцы делают, а на электрической гриль-машине с тефлоновым покрытием и без взякого масла. Важно словить момент, когда еще не появилась черная корочка, но мясо уже готово внутри. Это архисложно - зависит и от породы и от толщины куска и от той части, которую жаришь. Американцы предпочитают Риб Ай стейк или Т-бон. Да, не плохо. Но лучше всего конечно из вырезки (то, что называют филе миньон, американцы еще называют тендерлайон или ай филе). Однако, для мужчин после определенного возраста есть много причин сокращать потребление красного мяса.

В этом плане в США есть преимущество перед Украиной. Мясо птицы запрещено выращивать используя гормоны, антибиотики разрешены, но можно купить и органик без антибиотиков. В Украине мы вообще не ели птицу. Тут и индюшку и курицу едим со спокойной душой. Это намного полезней красного мяса...хоть и не содержит столько дофамина.

Ну и запеченный лосось - это не только сказочный вкус, но и абсолютно здоровая еда. Это полезно!Очень!Мощный источник дофамина.Мы тоже ИНОГДА таким балуемся.Кстати, не рекомендую френчфрайз (оно-же картошка фри) покупать готовую.Лучше самому сделать, только на авокадовом масле. У него чуть выше температура горения и вероятность появления концерогенов намного ниже ввиду этого.К сожалению, про существование авокадового масла я узнал уже переехав в США.В Украине в то время оно не продавалось.Ребрышки ...иногда балуемся. Но американцы почти не употребляют свинину. Мы тоже перешли на говяжьи стейки и курицу.Опять-же, если готовим дома, то стейки не на открытом огне как американцы делают, а на электрической гриль-машине с тефлоновым покрытием и без взякого масла. Важно словить момент, когда еще не появилась черная корочка, но мясо уже готово внутри. Это архисложно - зависит и от породы и от толщины куска и от той части, которую жаришь. Американцы предпочитают Риб Ай стейк или Т-бон. Да, не плохо. Но лучше всего конечно из вырезки (то, что называют филе миньон, американцы еще называют тендерлайон или ай филе). Однако, для мужчин после определенного возраста есть много причин сокращать потребление красного мяса.В этом плане в США есть преимущество перед Украиной. Мясо птицы запрещено выращивать используя гормоны, антибиотики разрешены, но можно купить и органик без антибиотиков. В Украине мы вообще не ели птицу. Тут и индюшку и курицу едим со спокойной душой. Это намного полезней красного мяса...хоть и не содержит столько дофамина.Ну и запеченный лосось - это не только сказочный вкус, но и абсолютно здоровая еда. rjkz

Повідомлень: 18629 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8949 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3389339033913392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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