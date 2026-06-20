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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:25
Прохожий
гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место
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smdtranz
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Додано: Суб 20 чер, 2026 19:41
smdtranz написав:Прохожий
гленморанжи со стейком хорошо раньше
в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место
Я раньше
в Ковбое в Пассаже на барной стойке или в Докере на Богатырской на столах отплясывал...
...и в Эль... сигары курил...
и что???
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