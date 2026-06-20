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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3390339133923393
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:25

Прохожий

гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:41

раньше были времена...

  smdtranz написав:Прохожий

гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место :mrgreen:

Я раньше в Ковбое в Пассаже на барной стойке или в Докере на Богатырской на столах отплясывал...
...и в Эль... сигары курил...
и что???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 21:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Все ясно з вами мажори. Піду я блек буш ковтну під полуничку і в люлю. Сьогодні витримав спокусу: мʼясо з гріля , з перчиком жовтим, помідорчиклм, насуху жував. За кермом.
Дуже не сподобалось як забудували район біля окружної з боку британського кварталу. Натикали всюду будинків, Таунхаус друзів став непридатним по суті для життя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 22:09

Re: Еміграція, заробітчанство

У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.
PS Був на концерті просто неба і там було скупчення молодих жінок...

Любіть Україну,всім серцем любіть...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 22:19

  airmax78 написав:. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. ...

Ізольда Павлівна теж утепляється. Бо у Флаймана нема грошей на її епіляцію.
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Hotab
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