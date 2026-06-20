Прохожий
гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место
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Додано: Суб 20 чер, 2026 19:25
Прохожий
гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:41
раньше были времена...
Додано: Суб 20 чер, 2026 21:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Все ясно з вами мажори. Піду я блек буш ковтну під полуничку і в люлю. Сьогодні витримав спокусу: мʼясо з гріля , з перчиком жовтим, помідорчиклм, насуху жував. За кермом.
Дуже не сподобалось як забудували район біля окружної з боку британського кварталу. Натикали всюду будинків, Таунхаус друзів став непридатним по суті для життя.
Додано: Суб 20 чер, 2026 22:09
Re: Еміграція, заробітчанство
У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.
PS Був на концерті просто неба і там було скупчення молодих жінок...
Любіть Україну,всім серцем любіть...
Додано: Суб 20 чер, 2026 22:19
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