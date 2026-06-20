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Статистика правильна. Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки. В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles: “Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».
Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває. Відповідно і дорогий. Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito. Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам). Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт. Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$. Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх. А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато. Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U: В розмові сказав так: 2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні… Треба хоча б 200 на таку сімʼю… Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…
Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»…
Статистика правильна. Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки. В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles: “Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».
Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває. Відповідно і дорогий. Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito. Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам). Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт. Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$. Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх. А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато. Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U: В розмові сказав так: 2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні… Треба хоча б 200 на таку сімʼю… Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…
Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»…
В південній Італії також клімат не поганий, але чомусь ціни на житло на відміну від тієї ж Іспанії зовсім демократичні. Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.
Це має пояснення: в Каліфорнії мабуть найбільша в світі концентрація фірм та установ, які є лідерами технологій, думок та бізнесу - відповідно дуже високий рівень вкладенгь в розвиток - і високі заробітні плати для залученняч реальних фахівців (не завжди). Тобто ланцюжок - як на мене - такий:
роботодавець з ідеями та мішками грошей - підбір розумного персоналу з мізками - високий рівень зарплатні - високі вимоги до інфраструктури та життя - високі ціни на нерухомість.
Мій приятель - цитати якого я зараз навів - реально ось близько 1/2 години тому спілкувалися - і це показово - після приїзду в США більше 2 років тому - кардинально змінив свою професію, спеціальність та як працівник/людина з руками та нормальною головою - почав "з нуля" - ось і конкретний результат: існування... Як не "обідно" це звучить...