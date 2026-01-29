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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18127181281812918130
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:19

  Hotab написав:Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr


ЛАД у 2014-15 казав що,
народ Донбаса повстав проти київської хунти

і
народ сам вирішив
, чи йому краще в составі України, або в рф.
Всі факти, про те, що рф розвязала війну по однаковому сценарію( ПМР, Абхазія, Карабах, Душанбе), а сотня років до того (Сербія, Болгарія) його не вражали.

Після 12 років самі колаборанти і заслані козачки от фсб(Гундарев, Бородай, Гіркін) визнали, що це була спецоперація ГРУ/ФСБ на гроші Малофеева, відповідав Сурков, а "народних лідерів" (Дрьомов, Беднов, Мозговой,Моторола, Жилин) зачистили і кінці у воду.

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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:29

кожної ночі нові рекорди: уражен НПЗ Тюмені (2000км)

уражений порт Кавказ і нафтобаза у Керчі (як написав один z-блогер: у Криму зявився бензин...много)

https://www.youtube.com/shorts/vDNbVbSFD38
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:42

  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Все згідно методичці російської пропаганди "Коли поміняється режим в україні і зеленського врешті посадять за ...... мож і домовляться." )

  Banderlog написав:проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.

Надавати теріторію для вторнення, розміщення авіації - це ж "дружня страна" чи не так ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:44

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ;)). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.

хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.

не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..

Нуда для світу погано :lol:
ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь?
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.
проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.


Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять

це нова кремлівська методичка?
в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави,
уряди змінюються переодічно, після виборів
поміняється. Народ давно перестав підтримувати нетаньяху. Проти нього в ізраїлі кілька кримінальних справ по корупції і шахрайству. Окрім того з 24 року кримінальним судом в гаазі виданий ордер на його арешт. На читай
https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
Не напомниш мені де ця гаага? Точно не в росії?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:46

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Все згідно методичці російської пропаганди "Коли поміняється режим в україні і зеленського врешті посадять за ...... мож і домовляться." )


До чого ти тут приліпив зеленського? Хіба проти нього є кримінальні справи? Він буде презедентом до завершення війни. А це не менше ніж до 2030 року.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:19

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять

це нова кремлівська методичка?
в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави,
уряди змінюються переодічно, після виборів
поміняється. Народ давно перестав підтримувати нетаньяху. Проти нього в ізраїлі кілька кримінальних справ по корупції і шахрайству. Окрім того з 24 року кримінальним судом в гаазі виданий ордер на його арешт. На читай
https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
Не напомниш мені де ця гаага? Точно не в росії?

Бібі лише після путіна - й то не факт...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Все згідно методичці російської пропаганди "Коли поміняється режим в україні і зеленського врешті посадять за ...... мож і домовляться." )


До чого ти тут приліпив зеленського? Хіба проти нього є кримінальні справи? Він буде презедентом до завершення війни. А це не менше ніж до 2030 року.

Це ж ти постійно пишеш, що потрібно поміняти Зеленського на когось, то мож і домовляться ... чи не так ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.

Все згідно методичці російської пропаганди "Коли поміняється режим в україні і зеленського врешті посадять за ...... мож і домовляться." )

До чого ти тут приліпив зеленського? Хіба проти нього є кримінальні справи? Він буде презедентом до завершення війни. А це не менше ніж до 2030 року.

не надійся - немає в Раші такої можливості... он навіть США та Іран припинили бойові дії - й Рашу дотиснуть...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:53

й трохи про Іран. тут дехто, коли намагається виправдати диктатуру розповідає про нацональні особливості
ЗМІ: в Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

тому поточний режим Ірану приречений. але просто так він владу не віддасть. вже написав, страждатимуть прості іранці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:23

каміння з неба (дрони) то каміння з неба
У Криму повністю припинили продаж бензину населенню: АЗС заправляють тільки «оперативні служби»

треба їм згадувати радянські часи - піші походи - непоганий відпочинок ;)
Shaman
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