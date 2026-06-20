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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3391339233933394 Додано: Нед 21 чер, 2026 07:41 rjkz написав: Нищета по калифорнийски

https://www.youtube.com/shorts/Nuq28o_bvF0 Нищета по калифорнийски

Статистика правильна.

Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки.

В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles:

“Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».



Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває.

Відповідно і дорогий.

Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito.

Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам).

Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт.

Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$.

Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх.

А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато.

Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U:



В розмові сказав так:

2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні…

Треба хоча б 200 на таку сімʼю…

Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…



Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»… Статистика правильна.Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки.В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles:“Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває.Відповідно і дорогий.Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito.Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам).Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт.Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$.Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх.А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато.Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U:В розмові сказав так:2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні…Треба хоча б 200 на таку сімʼю…Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»… akurt

Повідомлень: 12190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4422 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2026 08:07 akurt написав: rjkz написав: Нищета по калифорнийски

https://www.youtube.com/shorts/Nuq28o_bvF0 Нищета по калифорнийски

Статистика правильна.

Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки.

В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles:

“Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».



Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває.

Відповідно і дорогий.

Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito.

Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам).

Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт.

Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$.

Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх.

А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато.

Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U:



В розмові сказав так:

2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні…

Треба хоча б 200 на таку сімʼю…

Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…



Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»… Статистика правильна.Для Каліфорнії 170 000$ на родину - це копійки.В коментарях до відео є цікава репліка від людини, яка мешкала в Los Angeles:“Ми колись платили за оренду 780$, а зараз оренда 2500$».Все так і повинно бути: за природно-кліматичними умовами це найкращій для проживання штат в США. Клімат нагадує наш Крим. Снігу не буває.Відповідно і дорогий.Цікавий факт: на північ від San Francisco є невеликий населений пункт Sausalito.Після Другої світової війни там були цехи, в яких виробляли тисячі військових катерів, які йшли в Європу в не тільки: масове виробництво: цех, залізничні рейки, склади (цікаві історичні фото демонструють відвідувачам).Зараз це курортний престижний населений пункт де не аж ніяких цехів, за те тисячі приватних яхт.Приватний будинок там теоретично можна купити за 3 500 000…5 600 000$.Ну так все так і має бути: дороге та красиве існує - але не для всіх.А якщо «имя твое «Никто» и зовуть тебя «Никак», то будеш отримувати в рік 170 000$ і вважатися бідним. То де багато.Зараз переговорив з нашою людиною, яка переїхала за Програмою U4U:В розмові сказав так:2 кімнатна дешевше 3 тисяч немає, + комунальні…Треба хоча б 200 на таку сімʼю…Але коли росте дохід, то вже треба платити за мед страхування повну ціну, а це десь 200$ на одного в місяць…Хороша «їжа» для роздумів на тему того «Що ти вмієш таке робити, за що ми тобі будемо платити гроші»…



В південній Італії також клімат не поганий, але чомусь ціни на житло на відміну від тієї ж Іспанії зовсім демократичні.

Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. В південній Італії також клімат не поганий, але чомусь ціни на житло на відміну від тієї ж Іспанії зовсім демократичні.Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. Хомякоид Повідомлень: 2966 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3321 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2026 08:32 Це має пояснення: в Каліфорнії мабуть найбільша в світі концентрація фірм та установ, які є лідерами технологій, думок та бізнесу - відповідно дуже високий рівень вкладенгь в розвиток - і високі заробітні плати для залученняч реальних фахівців (не завжди).

Тобто ланцюжок - як на мене - такий:



роботодавець з ідеями та мішками грошей - підбір розумного персоналу з мізками - високий рівень зарплатні - високі вимоги до інфраструктури та життя - високі ціни на нерухомість.



Мій приятель - цитати якого я зараз навів - реально ось близько 1/2 години тому спілкувалися - і це показово - після приїзду в США більше 2 років тому - кардинально змінив свою професію, спеціальність та як працівник/людина з руками та нормальною головою - почав "з нуля" - ось і конкретний результат: існування...

Як не "обідно" це звучить... akurt

Повідомлень: 12190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4422 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3391339233933394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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