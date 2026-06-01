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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3389339033913392
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?
или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))


То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54

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  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?
или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))


То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?

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flyman
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  #<1 ... 3389339033913392
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