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BIGor писал(а):Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих.
Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота
akurt писал(а):Слава Богу, пане Флаймане, хоч ви втрутилися. А то панове вже планують стати гладіаторами античного Риму та збирати золоті монетки під час візиту в Колізей.
Так гладіатори то раби, їм монетки не положено
Не всі:
Іноді гладіаторами ставали вільні люди за власним бажанням. Вони мріяли вийти на арену і ризикнути життям, оскільки для багатьох досвідчених солдатів або колишніх гладіаторів і рабів – це була єдина можливість спробувати швидко заробити багато грошей, при цьому зробивши собі гучне ім’я. Навколо гладіаторських шоу та битв на аренах був побудований справжній та неймовірно прибутковий бізнес. https://gsminfo.com.ua/74755-istoryky-r ... roshi.html
Зараз низка спортсменів, зокрема футболістів, заробляє мільярдні статки, а ще +100 років назад зірки футболу отримували 4 зарплати робітника. Проте:
Гай Аппулей Діокл — давньоримський візничий колісниць, який вважається найбагатшим спортсменом в історії. За 24 роки спортивної кар'єри у II столітті н.е. він заробив близько $15 мільярдів у сучасному еквіваленті. Його статки перевищували річний бюджет Римської імперії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B9)
А так в золоті проривів нема, що пересічні заробляли, що витрачали, суми дуже близькі.