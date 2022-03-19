Глава Банку Англії Ендрю Бейлі попередив про «апокаліптичне» зростання світових цін на продовольство через війну в Україні.
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Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35
Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства
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Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:56
Так пускай Европа учиться свое выращивать, а не сидеть на шее у других, подсаживая на иглу кредитов. Пускай открывают в заводы в Украине, ибо по другому делать в Украине нечего. Либо открытие заводов в Украине с европейскими зарплатами либо пускай сидят на голодном пайке.
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