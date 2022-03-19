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Банк Англії прогнозує
«апокаліптичний» дефіцит продовольства

Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35

Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства

Пропонуємо до обговорення:
Глава Банку Англії Ендрю Бейлі попередив про «апокаліптичне» зростання світових цін на продовольство через війну в Україні.

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Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства
R2
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Так пускай Европа учиться свое выращивать, а не сидеть на шее у других, подсаживая на иглу кредитов. Пускай открывают в заводы в Украине, ибо по другому делать в Украине нечего. Либо открытие заводов в Украине с европейскими зарплатами либо пускай сидят на голодном пайке.
kemeron1990
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