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Ситуація з пальним на українських
АЗС може покращитись...

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись...
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

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Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10

Может улучшиться, а может и нет. Недели две-три назад в уши ссали про безлич беновозов, которые дружным строем поехали по европам и скоро у нас все будет заипись. А оказалось то ли европы далеко, то ли бензовозы медленные.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 21:58

Re: Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись..

Дефіцит пального в Україні зберігатиметься до кінця року - "БРСМ-Нафта"​


Палива не вистачатиме. Забезпеченість ним буде на рівні 40% від довоєнних показників. Тому що повністю забезпечити Україну необхідними обсягами палива наразі фізично неможливо. Мені дуже хотілося б, щоб мій прогноз не здійснився, але дефіцит триватиме до кінця року", - заявив Мельничук.

За його словами, наразі паливо в Україну можна доставляти виключно автотранспортом із Європи, і цей спосіб доставки фізично не може забезпечити стільки палива, скільки Україна отримувала раніше залізницею, а також танкерами. Ситуація ускладнюється відсутністю палива на українських нафтобазах через обстріл російських окупантів.

Через перелічені фактори Мельничук висловив сумнів, що рішення оперативного штабу при Кабінеті Міністрів про відмову від державного регулювання цін на паливо від 17 травня приведе до зниження дефіциту нафтопродуктів.

"Дехто вважає, що щойно буде знято обмеження на ціни палива, воно одразу з'явиться у вільному продажу. Насправді це не так. Цінове регулювання ніяк не впливає на кількість палива всередині України", - зазначив він.

Водночас, за інформацією Мельничука, на урядовому рівні наразі розглядається питання будівництва нових нафтобаз в Україні.

Згідно з пресрелізом, станом на 18 травня "БРСМ-Нафта", автопарк компанії складає 86 бензовозів, необхідні дозволи на виїзд за кордон отримали 50 бензовозів компанії.

"Така сама ситуація і у наших колег із інших мереж. Наразі ми можемо завозити 20% того обсягу, який наша мережа продавала раніше. Рух пішов, і паливо почало доїжджати і до центральної України. Раніше воно доїжджало максимум до Рівного. Бензовози з Польщі та Угорщини розвантажувалися у Львівській та Закарпатській областях", - поінформував Мельничук.

Проте наразі, після вибудовування відповідної логістики, "БРСМ-Нафта" завозить паливо також до Харкова та Чернігова, де воно є критично важливим для ЗСУ.

"Ми наразі поставляємо до Києва дизельне паливо, сподіваємося протягом тижня налагодити постачання 95 та 92 бензину. Намагаємось налагодити постачання до Миколаєва. Сподіваємось через два тижні розпочати постачання у Дніпро", - доповнив Мельничук.

Однак, на його думку, це хоч і допоможе частково зняти напругу, але проблему не зніме.

https://interfax.com.ua
GALeon
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