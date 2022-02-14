Фіксований курс валют наразі ефективніший, ніж плаваючий.
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У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:18
У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
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У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:18
Вже фіксували вартість пального - дофіксувались. З курсом та сама фігня. Відкрийте очі і гляньте на обмінники. Треба реальний розвиток бізнесу, а не намахалово експортерів яких просто нагнули, імпортерам, наче, помогли, але ціни в Україні на все все-рівно в космосі. (Якщо ви пропустили, то 1 кг хліба вже 60 грн.)
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:33
Курс 29 нужен только для того, чтоб за счёт народа наполнять бюджет разницей. Считайте , что налог на валютные операции=50%.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:47
Re: У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу
заипала позиция НБУ - чисто из-за таких действий опускаются руки помогать этому гос-ву и волонтерить..... Из-за чинуш, которые никак не на%рутся - даже во время войны. А самые умные сейчас катаются в Европу за валютой и слают ее здесь - получая профит. НБУ крышует обменки со спредом 5-6 грн...... Противно
Отберите у них нах... лмцензии и все - нет, они работают как ни в чем не бывало. Или отпустите курс, дабы не давать снимать с профитом валюту в ЕС и сливать ее здесь. $билы
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