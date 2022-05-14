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В Україні змінять частину
податків: Гетманцев розповів,...

В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53

В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні повернуть податки на імпортну продукцію При цьому більшість раніше запроваджених послаблень для бізнесу (зокрема можливість сплати 2% податку) продовжить діяти.

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В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів, кого стосуватимуться нововведення
R2
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