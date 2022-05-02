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Українців пропонують штрафувати
за світло у вікні та...

Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:23

Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...

Перед цим вони повині ввести АП на ее, як з газом та рештою крм.послуг - не користуєшся світлом, а всеодно плати)))
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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