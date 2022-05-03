RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початком війни зарплати
у керівництва Митниці зросли...

З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27

З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли...

Пропонуємо до обговорення:
З початком війни зарплати у керівництва української митниці зросли майже вдвічі. Хоча прибутки бюджету від її роботи скоротилися вп'ятеро.

Дивися повний текст
З початком війни зарплати у керівництва Митниці зросли майже вдвічі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97802
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27

По сравнению с тем, сколько они зарабатывают на нелегалах, это просто приятный бонус
oknerbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenback1996 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...
R2 » Нед 15 тра, 2022 14:03
2 681
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 14:51
moveton
На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти...
R2 » Вів 10 тра, 2022 09:12
4 1016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 тра, 2022 20:32
konjkov_il29
Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ
R2 » Вів 03 тра, 2022 12:30
4 673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 тра, 2022 18:13
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3187)
20.05.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.