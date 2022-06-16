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Долар в Україні
незабаром буде по 40 грн

Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:23

Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

Пропонуємо до обговорення:
Готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.

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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41

Опа...а казочки, здається, починають закінчуватися. Welcome to real world, як то кажуть.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:35

Re: Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

Такое ляпнуть чиновнику - это не от большо ума.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:11

Re: Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

А чому не по 120? :)

Люди ж тримали у банках по 5к$ в розрахунку на курс 40.
Але ж тепер гарантована сума ніби-то зросте до 600тис₴.
Отже, 600/5=120 :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:39

это вопрос пару дней
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:53

На 20.05.22 у Варшаві на АЗС мережі Orlen ціни А 95- 5.75- 7.37, А-98 -7.66-7.87, екодизель 7.15-7.26, lpg 3.28-3.64 злотих за літр.
andriymak
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:08

Re: Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

О. "Незабаром" настало...
Bobua
 
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