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Чи потрібно реєструватись
підприємцем при здачі житла в...

Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:42

Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в...

Пропонуємо до обговорення:
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як фізичною особою - підприємцем.

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Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в оренду
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:42

Кратко и понятно.
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