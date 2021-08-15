Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.
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Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
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Додано: Суб 21 тра, 2022 22:03
Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...
Пропонуємо до обговорення:
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Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
Додано: Суб 21 тра, 2022 22:03
Зважаючи що за кордон виїхало 4,5 млн то 100$ млн - це по 22$ в день на людину. Не забуваємо що багато хто не зміг взяти із собою речі, одяг (виїжджали зимою зараз літо) і т д, то навряд чи це великі витрати.
«Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні».
Для тих хто змушений виїхати за кордон, конвертація - це нагальна потреба яка відбувається при будь-якій операції купівлі продуктів, речей і т д, на відміну від тих хто залишається в Україні, для кого це не є необхідністю.
Обмеження 50 тис грн в місяць при поточному курсі, для великої (багатодітної) сім"ї за кордоном, яка орендує житло - навряд чи чимось обгрунтована цифра з боку НБУ, це просто величина взята зі стелі без урахування реальних потреб людей.
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36
Re: Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...
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