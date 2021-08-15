RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Щоденний відтік за українськими
картами за кордоном...

Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 22:03

Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...

Пропонуємо до обговорення:
Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.

Дивися повний текст
Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 22:03

Зважаючи що за кордон виїхало 4,5 млн то 100$ млн - це по 22$ в день на людину. Не забуваємо що багато хто не зміг взяти із собою речі, одяг (виїжджали зимою зараз літо) і т д, то навряд чи це великі витрати.

«Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні».

Для тих хто змушений виїхати за кордон, конвертація - це нагальна потреба яка відбувається при будь-якій операції купівлі продуктів, речей і т д, на відміну від тих хто залишається в Україні, для кого це не є необхідністю.
Обмеження 50 тис грн в місяць при поточному курсі, для великої (багатодітної) сім"ї за кордоном, яка орендує житло - навряд чи чимось обгрунтована цифра з боку НБУ, це просто величина взята зі стелі без урахування реальних потреб людей.
everest_2020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36

Re: Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...

  everest_2020 написав:Зважаючи що за кордон виїхало 4,5 млн


6.2 мільйони

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... inciv.html
greenozon
 
Повідомлень: 13498
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном
R2 » Нед 23 січ, 2022 15:49
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 січ, 2022 15:49
linkov_panels
РНБО запустив сайт з українськими санкційними списками
R2 » Вів 05 жов, 2021 16:21
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 16:22
livs375
Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном...
R2 » Нед 15 сер, 2021 13:13
1 507
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 13:13
spread

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3222)
22.05.2022 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.