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В Естонії виступили за введення
кораблів НАТО в Чорне...

В Естонії виступили за введення кораблів НАТО в Чорне...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:10

В Естонії виступили за введення кораблів НАТО в Чорне...

Пропонуємо до обговорення:
Екс-командувач Силами Оборони Естонії вважає, що мета блокади – створення ще однієї точки тиску на Україну.

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В Естонії виступили за введення кораблів НАТО в Чорне море для розблокування українських портів
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:10

розблоковувати потрібно не тільки порти а і міжнародні води які одна рашистська країна захопила... свободу судоходства в міжнародних водах повинна захищати(розблоковувати) ООН... під егідою ООН повинна зібратися коаліція в голові з шостим флотом США і розблокувати судоходство в міжнародних водах...якщо рашія буде використовувати право вето в ООН, є процедура подолання вето, нею вже користувалися під час корейської війни.. за три місяці можна було зібрати коаліцію з флотів для розблокування міжнародних вод але ООН сцикливо нічого не зробив в цьому напрямку
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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