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У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 тра, 2022 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Чимало українців, який війна змусила виїхати за кордон, зокрема у Польщу, вже висловили своє бажання залишитися там і будувати подальше життя, дехто навіть перебуває в пошуках власного житла.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:25
Квартира на 40 кв.м в 26000 долл.? В Варшаве... это что-то как-то доступнее, чем в укр. столице?
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