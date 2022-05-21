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Що зараз відбувається на ринку
палива: ціни на АЗС у...

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поглиблюється паливна криза унаслідок повномасштабної війни та через низку інших причин.

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Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

В Одессе сегодня на мотто по 65 грн. продавали.
egodoor
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:26

А в Краматорске, на "Параллель" бензин 70 грн за литр, а на "Терминал" 68 грн. Так что как то не вписывается в те "средние" цены по Украине(((
welder
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:25

куда все едут?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 01:04

Инвестируйте в прививки :D
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:10

Що за брехня???? Цифри від люськи арестович чи самого зебіла Херчіля? Фсьо харашо, прєкрасная маркіза? В Полтаві і близько НІЯКОГО бензину немає. Хіба Бівіс викидує потроху рештки набодяженого колись з етанолом лайно по 52 гривні зі старих запасів. Але ж його лише в карбюраторний двигун заливати можна - інжектор-капут. Подивився інтерактивну мапу ВОГ чи ОККО - ніх@я немає ніде. Про картки та талони я мовчу - там взагалі ціна невідома.
waldi_ua
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