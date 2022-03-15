Супутникові знімки компанії Maxar Technologies зафіксували завантаження українського зерна на російські судна у порту тимчасово окупованого Севастополя
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Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:37
Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське...
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Дивися повний текст
Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму
Додано: Вів 24 тра, 2022 13:37
Притчи 20:17
Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его наполнится дресвою.
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