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Для нас важливо, щоб світові
бренди пішли з росії...

Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:29

Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо, щоб світові бренди та компанії пішли з російського ринку та прийшли до нашої країни.

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Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — Зеленський
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:40

пока идет война никто не прийдет, и будет рисковать своими бабками, а обещать могут все
godGamer
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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