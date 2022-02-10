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За час пандемії в світі з'явилося пів тисячі нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:33
Пропонуємо до обговорення:
З початку пандемії коронавірусу в 2020 році у світі з'явилося 573 нових мільярдери, а їх сукупний статок збільшився за цей час на $3,78 трлн і становить $12,7 трлн. Це становить 13,9% загальносвітового ВВП.
Дивися повний текст За час пандемії в світі з'явилося пів тисячі нових мільярдерів
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:33
Ох уж эти социалисты. Кюшать не могут без "отнять и поделить".
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moveton
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