Finance.ua: Як працюють кредитні канікули

І чому вони не звільняють від виплат за кредитом
Минуло 2 місяці з початку російського військового вторгнення до України. Економіка країни та бізнес пристосовуються до нових реалій. НБУ прогнозує, що ВВП 2022 року може скоротитися на третину. 30% підприємств зупинилися. Багато хто з тих, що працюють, скорочують штати й урізають зарплати. Людям стало важче обслуговувати кредити. Саме для таких випадків придумані кредитні канікули, які значно полегшують фінансове навантаження на позичальника. Ми розповімо, як вони працюють і чому вам, найімовірніше, доведеться щомісяця платити за кредитом навіть у тому разі, якщо банк їх надасть.
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