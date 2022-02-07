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Finance.ua: Як працюють
кредитні канікули

Finance.ua: Як працюють кредитні канікули
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:35

Finance.ua: Як працюють кредитні канікули

Пропонуємо до обговорення:
І чому вони не звільняють від виплат за кредитом
Минуло 2 місяці з початку російського військового вторгнення до України. Економіка країни та бізнес пристосовуються до нових реалій. НБУ прогнозує, що ВВП 2022 року може скоротитися на третину. 30% підприємств зупинилися. Багато хто з тих, що працюють, скорочують штати й урізають зарплати. Людям стало важче обслуговувати кредити. Саме для таких випадків придумані кредитні канікули, які значно полегшують фінансове навантаження на позичальника. Ми розповімо, як вони працюють і чому вам, найімовірніше, доведеться щомісяця платити за кредитом навіть у тому разі, якщо банк їх надасть.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:44

Re: Finance.ua: Як працюють кредитні канікули

Нема чого тут обговорювати, банки в дупі. Що вони робитимуть з авто та нерухомістю позичальника?
Примат
 
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